На промпроекты в рамках ГЧП выделяют 10 млрд руб. Однако сам механизм вызывает вопросы

Новый фонд позволит сформировать ресурс, необходимый для запуска технологических новинок и ведения высокотехнологичного бизнеса в РФ. Государство закрепляет за собой статус «управляющего товарища».

Правительство России направит 10 млрд руб. в капитал фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, сообщается на сайте кабмина. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Главные задачи нового фонда — увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержать развитие приоритетных отраслей российской экономики. Фонд будет работать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). В качестве модели его функционирования определен договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы являются «товарищами-вкладчиками». Функции «управляющего товарища» в рамках договора выполняет Российский фонд прямых инвестиций.

Минфину поручается проконтролировать использование средств и отчитаться до 1 мая 2022 г. Мишустин также сообщил, что в капитал фонда фондов планируется привлечь еще 10 млрд руб. частных средств, отмечает ТАСС.

Между тем эксперты ставят под сомнение действующие в стране механизмы ГЧП. Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал» и председатель комитета по инвестициям Российской гильдии управляющих и девелоперов, в интервью DK.RU рассказывал, что более 50% проектов ГЧП в России не являются таковыми, так как частный капитал не принимает реального участия в их реализации. Их место занимает так называемое «государственно-государственное партнерство».

Об особенностях проектов ГЧП DK.RU рассказывал и уральский предприниматель Вячеслав Брозовский, собственник ГК BROZEX и «Арсенал»:

Мы собираемся построить в Березовске (город-спутник Екатеринбурга, прим.ред.) общеобразовательную школу на 825 учеников с использованием механизма государственно-частного партнерства. Компания вложит в проект 20%, 80% — банковское финансирование. Мы приступили к проработке этого проекта почти четыре года назад. И все это время пытаемся согласовать схему взаимодействия с региональным Минфином. Последнее условие — мы должны не только построить школу, но и обеспечить часть учебного процесса. Странное условие, но нам не привыкать: мы уже построили в Березовском клинику в партнерстве с государством: 80% принадлежит родине, 20% — нашей компании. Мы развернули там свой амбулаторий — все получилось. Уверен, что и со школой, и с организацией учебного процесса справимся.