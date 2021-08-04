Чубайс: «Смена мировых элит произойдет до конца 2020-х. Это ударит по экономике России»

Политик считает, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту. От этого удара смогут оправиться далеко не все лидеры отрасли.

Смена мировых элит, которая приведет к глобальной страновой перегруппировке, должна произойти в ближайшее десятилетие. Причиной этому станет техническая революция и освоение новых технологий в области энергетики, что и сформирует новых лидеров и мировую элиту XXI и XXII веков. Об этом предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с повесткой закрытой встречи. Причем отмечается, что встреча уже состоялась — в конце июня.

По мнению Чубайса, российскую экономику ждет удар, который даст также и новые возможности:

В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике таким же уникальным окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются, — считает политик. — Мировая экономика вступила в период технологической революции, сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков. Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом. Переход будет быстрым и займет всего около 30–50 лет.

Чубайс так же заявил, новая революция не будет отличаться от предшественницы — промышленной революции XVIII—XIX веков. Отличий нет ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности, лишь скоростью.

Ранее DK.RU приводил слова председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который считает, что экономика страны, ограниченная подпиткой нефти, — это старая модель, исчерпавшая себя. Выходом для страны может стать «производство товаров, которые вдруг захотят купить во всех странах, — как iPhone».