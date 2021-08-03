Кудрин: «Экономическая модель России себя изжила». Как изменить ситуацию?

РФ необходимо стать более конкурентоспособной для экспорта и начать создавать новые товары. Они должны привлекать, как iPhone, чтобы их захотели купить во всех странах, считает глава Счетной палаты.

Экономика страны, ограниченная подпиткой нефти — это старая модель, которая давно исчерпала себя.

Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта, — заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК. — Нужно, чтобы у нас были товары, которые вдруг захотят купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше.

По мнению председателя Счетной палаты, только растущее качество экспорта позволило бы России выйти на целевой уровень ВВП 4-5% в год. Сейчас темпы экономического роста в среднем достаточно низкие. Несмотря на то, что в прошлом году российский несырьевой экспорт стал рекордным, составив $161,3 млрд против $155,1 млрд в предыдущем году, среднегодовой рост реального ВВП за 2013-2020 гг., по данным Росстата, не превышает 0,5%.

Вторым фактором успеха господин Кудрин назвал наращивание внутренних инвестиций:

Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экспорт для российской экономики — это бесконечная вселенная. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен.

Нынешние темпы экономического роста страны, по мнению Алексея Кудрина, остаются достаточно низкими. Несмотря на то, что ВВП страны в июне вырос на 8,5% в годовом выражении и достиг допандемийного уровня, драйвером остается внутренний спрос.

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