Медведева не пустили на выборы во главе «Единой России». Но ничего менять не собираются

«Единая Россия» как бы посылает обществу сигнал: мы ничего менять не собираемся. В условиях растущего запроса на обновление это самоубийственное решение».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не попал в список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму, который съезд партии утвердил в субботу. Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, сам Медведев мог узнать о таком решении незадолго до съезда.

В федеральный список «Единой России» попали министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по защите прав детей Анна Кузнецова и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Проценко за несколько дней до съезда заявил, что не пойдет на выборы, но передумал после звонка президента: «Я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки за полтора года может быть полезен на федеральном уровне. Я дал согласие», — сказал врач телеканалу «Россия 1».

О том, что в Кремле обсуждают сценарий, при котором в списке «Единой России» не будет Медведева, сообщалось в начале июня, лидерство бывшего премьера не добавило бы партии рейтинга.

Решение о членах первой пятерки списка принималось в последние часы перед съездом, говорят собеседники Би-би-си в руководстве «Единой России». Медведев, как утверждают несколько членов партии, узнал, что не возглавит список, только накануне и «находился, мягко говоря, в неважном настроении», добавил один из единороссов. Любопытно, что Елена Шмелева рассказала, что также узнала о своем попадании в первую пятерку уже накануне съезда, лично от президента.