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Вблизи Кольцово задумали построить торговые центры, храм и огромный логистический комплекс

Вблизи Кольцово задумали построить торговые центры, храм и огромный логистический комплекс
Иллюстрация: скриншот с видео

Общая площадь проектируемой территории составляет более 180 га. Реализовать проект планируют до 2025 г. Но могут возникнуть сложности.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Собственники «Терминала Чкаловский» планируют построить рядом с аэропортом Кольцово логистический комплекс, куда будут входить торговая и складская недвижимость, железнодорожная станция и храм.

Об этом стало известно из проекта планировки и межевания территории, который разместили на сайте администрации города в рамках общественных обсуждений. 

Общая площадь проектируемой территории составляет более 180 га. За пять лет на этой земле должны построить железнодорожную станцию, торгово-логистический комплекс площадью 324 тыс. кв. м, а также многоуровневый паркинг на 4 тыс. мест и храм площадью 1,5 тыс. кв. м:

Общая площадь проектируемых зданий складского назначения составит около 239 тыс. кв. м. В состав торгово-логистической зоны входит проектируемые торговые центры общей площадью 70 тыс. кв. м, — сказано в документах.

Все это должны построить в один этап до 2025 г. Добавим, что ранее в план застройки также входило строительство отеля.

 

Примечательно, что область будущей застройки попадает под территорию проекта приаэродромных территорий (ПАТ). Как рассказывал JustMedia, если данный документ будет принят, то он ограничит застройку большей части Екатеринбурга. Вице-мэр уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин отмечал, что в случае утверждения действующего ПАТ Екатеринбургу ни при каких обстоятельствах не получится выполнить нацпроект «Жилье» по заданным параметрам жилищного строительства:

В проектах приаэродромных территорий есть значительные планировочные ограничения, под которые не попадает только ¼ города — это северо-западная часть, — цитировало чиновника издание.

DK.RU рассказывал, что проект ПАТ вызвал волну обсуждений у региональных властей и застройщиков. В январе 2020 г. стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал письмо с отрицательным заключением на проект ПАТ Кольцово.

Автор: Екатерина Тарханова
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