Россияне не готовы к бедности, но беднеют. Цифры

Казалось бы, жителям России пора спокойнее относиться к проблемам в экономике и обеднению. Но исследование показало, что люди совершенно не готовы к уменьшению доходов, особенно сельчане.

Исследование НИУ ВШЭ показало, что россияне не готовы к новому витку роста бедности. Казалось бы, последние несколько десятилетий нищета и бедность грозили большей части семей в стране, в то или иное время: перестройка, распад СССР, становление рыночной экономики, реформы, падение цен на нефть приводили к росту инфляции, обесцениванию накоплений и значительному снижению покупательской способности.

Но, оказалось, адаптивность к материальной уязвимости не вырабатывается у россиян, прежде всего потому, что общая удовлетворенность сограждан жизнью на низком уровне, как и субъективное благополучие.

Что такое бедность? Нищета и бедность: есть ли разница?

Нищий и бедный — довольно разные понятия. Нищета предполагает, что нет средств даже на самое необходимое, в том числе продукты питания.

Бедность же — состояние, при котором денег не хватает на очень многое, но основные физиологические потребности человек закрывает (конечно, без красной икры и шампанского, но никто не голодает).

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Основные причины бедности в России

Одной из основных причин бедности в России ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал образовательную неуспешность, она же образовательная бедность, которая позже перерастает в неуспешность экономическую.

Условно говоря, в каждом классе есть 30% школьников, которые не успевают. Если у родителей есть деньги, то таким детям нанимают репетиторов. А если нет? — задался вопросом Кузьминов.

Он также подчеркнул, что граждан, которые из-за низкого уровня образования в будущем не могут зарабатывать себе на жизнь, предстоит содержать обществу, за счет денег, поступающих от более успешных людей.

Также среди причин эксперты называют неразвитую сырьевую экономику, политические преследования предпринимателей, санкции иностранных государств, отсутствие у граждан страны экономических знаний.

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Бедность в России: что говорит статистика

Во время Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне 2021 г., министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что на семьи с детьми приходится более 80% бедных в России.

На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так, — признал глава Минтруда.

По данным FinExpertiza, 36 млн россиян, это 25% населения страны, по международной методологии можно отнести к малообеспеченным, так как их доход ниже 60% от медианного. И эта цифра в два раза больше числа официально бедных россиян, так как в России бедными считаются только те, кто получает в месяц меньше прожиточного минимума, 11 300 руб.

Росстат считает, что бедных в России 17,8 млн человек (12,1% от общего населения). Это цифры за 2020 г., в 2019 г. ведомство насчитало 18,1 млн бедняков (18,3%).

Пути решения проблемы

На ПМЭФ-2021 первый вице-премьер Андрей Белоусов высказал мнение, что бедность в России можно побороть только одним путем. Он предлагает платить пособия всем, кто оказался в сложной финансовой ситуации.

По мнению Белоусова, сейчас бедность в России вызывают не столько высокие цены, сколько высокий процент безработицы и низкие доходы россиян.

С этим не согласен целый ряд экономистов, которые говорят, что власти нужно уделить в первую очередь внимание развитию рыночной экономики, при которой россияне смогут зарабатывать желаемые суммы самостоятельно.

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Отношение к бедности в России

Как бы там ни было, пока бедных россиян миллионы, и цифра тем больше, чем дальше регион находится от Москвы.

Исследование ученых НИУ ВШЭ показало, что, несмотря на регулярные экономические проблемы и кризисы в стране, адаптивность россиян к материальной уязвимости крайне низкая, всего 27%. Это, согласно полученным данным, процент небедных россиян в текущем году, доходы которых могут упасть ниже границ бедности в следующем.

При этом был отмечен гендерный разрыв. Мужчины заметно лучше женщин осваиваются в ситуации резкого обеднения в течение года, в долгосрочном периоде.

Также было отмечено, что селяне боятся резкого обеднения сильнее жителей города. Боятся резкого снижения доходов и люди с высшим образованием, особенно в краткосрочной перспективе.

В конце концов, черта бедности у каждого своя, и то, что для миллионов семей совершенно нормально, недопустимо для кого-то другого. История показала, что перестраиваться и приспосабливаться жители страны умеют. Хотя, как оказалось, очень боятся очередной такой перспективы.

Государство пока строит политику на прямой финансовой поддержке социально уязвимых слоев. Напомним, в августе на счета всех семей, где есть школьники, поступит очередная материальная поддержка: 10 000 руб.

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