Всемирный банк предложил России платить людям минимальный гарантированный доход

«Программа минимального гарантированного дохода соответствует надеждам многих россиян». Чтобы сократить уровень бедности в России вдвое к 2030 г., ВБ предлагает серьезную реформу мер соцподдержки.

Без повышения адресности мер поддержки для бедных и уязвимых граждан и реформы системы соцподдержки в России едва ли получится сократить уровень бедности в два раза, до 6,6% к 2030 г., считают эксперты Всемирного банка. Об этой цели президент Владимир Путин говорит как о приоритетной для руководства страны.

Однако система соцподдержки в России является весьма затратной: страна расходует на программы социальной поддержки более 3% ВВП или $30 млрд, что вдвое выше мирового уровня расходов. Более эффективным и экономичным может стать национальная целевая программа финансовой помощи людям, оказавшимся за чертой бедности. Программа минимального гарантированного дохода стоила бы 0,33% ВВП, что в четыре раза меньше, чем расширение действующей системы социальной поддержки в России (потребует 1,35% ВВП). Но такая оценка зависит от множества факторов: от обоснованного уровня административных затрат до отсутствия утечки средств, предупреждает Всемирный банк.

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Создать национальную программу минимального гарантированного дохода можно на базе действующей российской программы социального контракта, но для этого потребуется ввести единые стандарты и создать ключевые системы реализации программы на федеральном уровне. Такая программа предполагает, что она ориентирована на использования ее основных сил и средств для поддержки нуждающихся, чтобы гарантировать им прожиточный минимум.

Программа МГД соответствует надеждам многих россиян: в 2020 г. 89% россиян в ходе опроса высказали мнение, что люди должны получать от государства те или иные пособия и льготы в рамках соцподдержки населения.

Концепции Минимального гарантированного дохода предполагает выплату финансовой помощи для людей, находящихся за чертой бедности. Размер пособий часто равен разности между доходом семьи и пороговым доходом. Получатели пособий обычно берут на себя такие обязательства, как готовность работать, учиться или приводить своих детей на регулярные медосмотры.