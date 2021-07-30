Екатеринбургский зоопарк не станут переносить в Новокольцовский

Выяснилось, что расположение вблизи аэропорта будет некомфортным для животных. Вместо переноса за город зоопарк планируют расширить: появится отделение в естественном лесу, с лесными животными.

Администрация Екатеринбурга отказалась от строительства нового зоопарка в микрорайоне Новокольцовский. Также мэрия не собирается вывозить животных и отдавать территорию под застройку. Об этом рассказал Илья Марков, начальник управления культуры.

С площадкой в Новокольцовском все закончено. Во-первых, разместить вторую очередь зоопарка там просто негде: территорию отдали под студенческий комплекс. Во-вторых, у нас есть рекомендации от профессионального сообщества, или даже требования надзорных органов, где говорится, что расположение зоопарка вблизи аэропорта и самолетов не является комфортным для животных, — рассказал 66.ru Илья Марков.

Чиновник добавил, что старый зоопарк ждет расширение. Сейчас администрация ищет участок в лесном массиве, чтобы заселить его уральскими животными среди естественной природы: медведями, волками, лисами, лосями и косулями.

Концепт зоопарка в Новокольцовском.

Напомним, что еще в 2015 г. администрация Екатеринбурга совместно с Группой «Синара» собирались построить новый зоопарк в Новокольцовском. Ранее DK.RU подробно рассказывал о проекте планируемого зоопарка на 55 га. Год назад стало известно, что проект откладывают.