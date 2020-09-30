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Для нового зоопарка с жирафами и фламинго в Екатеринбурге нет места. Проект откладывается

Для нового зоопарка с жирафами и фламинго в Екатеринбурге нет места. Проект откладывается
Иллюстрация: документация проекта

Вторая очередь зверинца должна была стать подарком городу на 300-летие. Однако позже землю, на которой должен был разместиться зоопарк, отдали под Универсиаду.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга не могут найти подходящей площадки для размещения нового зоопарка. Об этом ЕАН сообщили в муниципальном департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Напомним, что вторую очередь екатеринбургского зоопарка планировала строить группа «Синара» к 300-летию Екатеринбурга. Во время ИННОПРОМ-2018 компания презентовала проект нового зоопарка: его планировали разместить на участке в 55 га рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Там планировали организовать зверинец с учетом континентального принципа. Помимо старой коллекции животных в новом зоопарке должны были быть представлены пингвины, жираф, слоны, зебры, страусы, фламинго и др. Инвестиции в проект оценивались в 5 млрд руб. Приступить к строительству хотели уже в 2020 г., сдать первую очередь — к 2023 г. 

Однако в 2019 г. «Синара» пересмотрела планы: территорию около МВЦ отдали под застройку деревни Универсиады. В департаменте архитектуры проанализировали территорию муниципалитета, чтобы подобрать альтернативный участок для стройки, однако ничего подходящего не нашли.

Выявлено, что земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для размещения зоопарка, в настоящее время отсутствуют, — заявили в департаменте.

Напомним, что сейчас зоопарк расположен практически в центре города и занимает площадь в 2,7 га. При этом екатеринбургская коллекция животных по видовому разнообразию находится на 3-4 месте в России. Однако в ней совсем нет копытных и морских млекопитающих — из-за ограниченной территории.

Ранее директор зоопарка Светлана Прилепина рассказывала, что ясности с территорией для второй очереди зверинца действительно нет, а обсуждение суперстройки давно приостановлено. При этом Светлана Прилепина отметила, что в любом случае территория в районе улиц Мамина-Сибиряка и Луначарского, которую зоопарк занимает сейчас, сохранится за учреждением.

Автор: Екатерина Тарханова
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