«А куда бежим? Учеными доказано, что особые процессы в мозгу происходят во время пауз»

«Интересный век, почему нам так важна именно скорость? Это какой-то интеллектуальный слом». Татьяна Черниговская — о том, как живет и чем рискует современный человек.

Татьяна Черниговская, известная ученая-нейролингвист, в своем блоге рассуждает об особенностях нашей цивилизации:

— Интересный век. Это то, что мы сейчас видим и в музыке, когда люди играют со скоростью, с которой не может двигаться биологический объект, и в балете, в котором идет невероятная акробатика. До чего дошла эволюция, что человек так может бороться с силами притяжения. Страшная скорость! А куда побежали-то? Почему именно скорость? Есть очень высокого класса западные работы, которые обратили внимание на то, что у искушенного слушателя музыки особые процессы в мозгу идут именно в паузах. Отчего тогда быстро? Куда бежим? Интересное время сейчас. Какой-то интеллектуальный слом.

Про относительность времени

— Между Альбертом Эйнштейном и Анри Бергсоном был известный спор, такая дискуссия относительно времени. Про Эйнштейна все знают, а Бергсон — это совершенно другой полюс. Его идея заключалась в том, что никакого объективного времени нет, а все зависит от того, кто, где, когда и какой вес прикреплен к разным событиям. Я думаю, нет человека, который не согласился бы с тем, что у каждого в жизни были значимые события, которые происходили за очень короткое время. Ну, месяц, полгода. Влюбленность, там, какая-нибудь. Но это был настолько сильный удар, что воспринимается как большая часть жизни.

Более того, восприятие времени меняется от химии, то есть если вы употребите марихуану, то со временем будет происходить черт знает что. Если будет депрессия или маниакальное состояние, то время поедет целиком. Время, например, плывет при болезни Альцгеймера и во многих других ситуациях. Тогда встает вопрос: а на самом деле как? После Эйнштейна уже сложно ответить на этот вопрос. Зависит от того, под каким углом ты летаешь там, в космосе.

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