«Люди консервативны. Психотерапевта, который вечерами работает в ресторане, не поймут»

Все чаще в современном мире говорят о том, что учиться новому нужно постоянно, а менять сферу деятельности хотя бы раз в 10 лет — совершенно нормально. Но готово ли общество к этому на самом деле?

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет в своем блоге на Facebook:

— Есть мнение, что интерес должен быть один. Раньше было жестче. Раньше еще добавляли «всю жизнь». Ты — пилот, и так всю жизнь. Или ты клепальщик. Работай и не рыпайся. Где родился — там и сгодился. Сейчас стало попроще, потолерантнее что ли стало. Сейчас вот это «всю жизнь» пропало. Но все еще интерес должен быть один. Если ты, скажем, психотерапевт, то будь добр принимать людей. Но если ты, например, начнешь готовить по вечерам в ресторане — фу. Тебе надо быть лучшим! А для этого — полная сфокусированность, только так. Откинь все постороннее, живи своим выбором. И вот тогда все обретет смысл.

Нас так учили родители. Нас такими делала школа. Не было выбора. Я мог хотеть быть врачом, например. Но не врачом-сварщиком-виолончелистом. Могло быть хобби, конечно. Но хобби — это что-то такое несерьезное, даже слово произносишь с улыбкой. Вслушайтесь: «хобби». Можно попеть, поучиться вокалу. Но сделать вокал своей второй профессией? Я вас умоляю. Это же так, для души. Деньги надо одним зарабатывать. Я даже иногда думаю, что так много людей обучают потому, что «быть преподавателем» — это легитимный способ жить на два интереса, на две профессии. Общепризнанный лайфхак. Лазейка, отдушина.

Я расскажу о себе. Мне всегда было скучно что-то одно и долго. Скажем, работать менеджером в большой компании. Всю жизнь. Брр. И где-то в 38 лет я понял, что решение в том, чтобы иметь одновременно несколько профессий. Делать несколько вещей, проектов, в разных ролях. Складывать каждый свой день как мозаику, быть чем-то вроде актера. Постоянное перевоплощение, постоянный поиск. Это сложно. Надо очень быстро соображать и иметь крепкие нервы. Но это зато весело. Не соскучишься. Сейчас я одновременно играю шесть ролей в 11 компаниях: менеджер, руководитель проекта, собственник, инвестор, ментор, консультант.

Таких людей на Западе называют «multipotentialite». Те, кто имеет разные интересы, и может одновременно вести профессиональную деятельность в двух и более сферах. В основе этого явления лежит понятие любопытства. Это — ключевой драйвер движения multipotentialite. А что там? А там? Ух ты, а ведь можно еще и вот так! Существенным преимуществом multipotentialite является «генерация на стыках».

То есть посмотрев изнутри несколько предметных областей, multipotentialite может придумать нечто неочевидное представителю каждой из этих сфер. Кажется, что в современном сложном мире это важное качество.

К сожалению, общество консервативно. И к multipotentialite отношение так себе. Их обвиняют в поверхностности. Или в нелояльности. Их ревнуют и на них обижаются. Успешным multipotentialite завидуют и за спиной злословят. А ведь все просто: multipotentialite такой, какой он есть. И идет своей дорогой, как и все, к счастью. Просто так получилось, что его счастье — это когда много всего и мозг шебуршит с невообразимой скоростью. А может, ему так много надо, чтобы чувствовать себя нужным? Или это способ создания уверенности в завтрашнем дне? Кто знает.

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