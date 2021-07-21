«Лидеры — сложные ребята. В них слишком много всего понамешано»

«Внутренний раздрай лидера тем больше, чем больше ему удается. Невротик: нормальные люди скучны в своей нормальности. Инфантилен: взрослым людям, с границами сложно мотивировать и манипулировать».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет в своем блоге на Facebook:

— Когда у Гуса Хиддинка спросили, что он думает о форвардах, тот ответил, что они часто бывают говнюками. Это очень тонкое и мудрое замечание. Почему? Давайте разберемся. Кто такой форвард? Тот, кто забивает, тот, кто приносит результат. Конечно, защитники тоже забивают, Роберто Карлос это регулярно доказывал. Но все-таки форварды делают это чаще и они предназначены для результата. На них играет вся команда, они впереди. Какой склад характера, какие личные качества гонят стать форвардом? Желание гола? Конечно. Желание быть впереди? Безусловно. Но еще и стремление быть лучшим, тем, на кого направлены камеры и кого упоминают в новостях. Это не означает, что сразу говнюк. Но некоторая закономерность есть.

Лидеры — сложные ребята. В них всегда понамешано, что заставляет нас испытывать к ним сильные чувства. Иногда — уважение, часто — восхищение и нериязнь. Их противоречивые желания гонят их вперед, а платой за креативность будет импульсивность. Внутренний раздрай лидера тем больше, чем больше ему удается, и бег за тенью превращается в повседневность. Невротик? Безусловно. Нормальные люди вообще скучны в своей нормальности. Инфантилен? Конечно. Взрослым людям, с границами и чувством себя и своих желаний, сложно мотивировать и манипулировать окружающими, они для этого слишком уважают ближних.

Лидеры — одинокие ребята. Это плата за сложность, спонтанность, незрелость, амбиции, комплексы, метания. Иметь с ними дело можно в двух случаях: когда он такой единственный или когда абсолютно пофиг. В первом случае будет весело и больно, во втором хотя бы расскажешь внукам о причастности к чуду. Великий датский атакующий полузащитник Микаэль Лаудруп был на редкость приятным человеком. По отзывам коллег из «Ювентуса», где Микаэль провел шесть лет и забил 16 голов (!) он всегда был в ровном настроении и готов был прийти на помощь. Затем он перешел в «Барселону», где провел пять лет и забил 40 голов (!). Там он проявил себя настящим лидером, оставив очень яркие воспоминания о своем характере. Он был настолько лидер, что сумел поссориться с главным тренером сборной Дании, и не поехать в 92-м на чемпионат Европы по футболу. Где Дания стала чемпионом.

Я предлагаю не воспринимать мысль г-на Хиддинка буквально и в лоб. Конечно, бывают харизматичные лидеры и милые форварды. Криштиан Роналду вот, например. Шутка! Но что-то в этой тезе есть. И просто надо быть готовым к тому, что за удовольствие быть с лидером где-то придется заплатить нервами. А спокойный и приятный человек может оказаться просто спокойным и приятным человеком. И делать выбор, общаться или нет с говнюками, предстоит нам самим. А я предупредил. Потом не жалуйтесь.

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