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«Деньги взяли, испытаний не провели». Директора «УралдорНИИ» обвинили в коррупции

Испытание асфальта
Испытание асфальта. Иллюстрация: nilstroi.ru

Елену Никифорову, директора автодорожной компании, уличили в получении 50 тыс. руб. за изготовление протокола испытаний, содержащего ложные сведения. Речь идет об испытаниях асфальта.

#НОВОСТИ

Пока делом занимается прокуратура, сообщает агентство ЕАН.

Прокуратура Орджоникидзеувского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении екатеринбурженки, которая обвиняется в совершении преступления по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, — сообщила агентству Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Следствие установило, что 16 июля 2020 г. в ООО «УралдорНИИ» был изготовлен протокол испытаний, согласно которому керн из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, уложенного и уплотненного ООО «Спецстрой», не соответствует требованиям нормативно-технической документации по показателям «коэффициент уплотнения» и «водонасыщение». На основании такой экспертизы «Спецстрой», заключивший договор с «Управлением муниципального заказчика» в Богдановиче, не имел оснований для получения расчета по условиям контракта. После этого Елена Никифорова, директор «УралдорНИИ» получила предложение изменить протокол в пользу ООО «Спецстрой». По версии следствия, за эти действия Никифорова получила 50 тыс. руб. — они поступили обвиняемой на банковскую карту.

Окончательно вину или невиновность Никифоровой докажет суд, который пройдет 11 августа.

Ранее DK.RU рассказывал еще об одном случае коррупции в автодорожной сфере. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило картельный сговор между двумя компаниями, занимающимися ремонтом дорог в Полевском городском округе. ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль» заключили соглашение для поддержания цен в аукционе на право заключения госконтракта на ремонт дорог. За то, что ООО «ГУДСР» не стало участвовать в торгах, контракт на исполнение более чем 90% работ был передан по договору субподряда компаниии ООО «АСТ-групп», аффилированной с «ГУДСР». В итоге ИЦ «Дорконтроль» получил 4 млн руб., не выполняя при этом никаких работ по контракту.

Автор: Инна Вейн
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