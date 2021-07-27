«Деньги взяли, испытаний не провели». Директора «УралдорНИИ» обвинили в коррупции

Елену Никифорову, директора автодорожной компании, уличили в получении 50 тыс. руб. за изготовление протокола испытаний, содержащего ложные сведения. Речь идет об испытаниях асфальта.

Пока делом занимается прокуратура, сообщает агентство ЕАН.

Прокуратура Орджоникидзеувского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении екатеринбурженки, которая обвиняется в совершении преступления по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, — сообщила агентству Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Следствие установило, что 16 июля 2020 г. в ООО «УралдорНИИ» был изготовлен протокол испытаний, согласно которому керн из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, уложенного и уплотненного ООО «Спецстрой», не соответствует требованиям нормативно-технической документации по показателям «коэффициент уплотнения» и «водонасыщение». На основании такой экспертизы «Спецстрой», заключивший договор с «Управлением муниципального заказчика» в Богдановиче, не имел оснований для получения расчета по условиям контракта. После этого Елена Никифорова, директор «УралдорНИИ» получила предложение изменить протокол в пользу ООО «Спецстрой». По версии следствия, за эти действия Никифорова получила 50 тыс. руб. — они поступили обвиняемой на банковскую карту.

Окончательно вину или невиновность Никифоровой докажет суд, который пройдет 11 августа.

Ранее DK.RU рассказывал еще об одном случае коррупции в автодорожной сфере. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило картельный сговор между двумя компаниями, занимающимися ремонтом дорог в Полевском городском округе. ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль» заключили соглашение для поддержания цен в аукционе на право заключения госконтракта на ремонт дорог. За то, что ООО «ГУДСР» не стало участвовать в торгах, контракт на исполнение более чем 90% работ был передан по договору субподряда компаниии ООО «АСТ-групп», аффилированной с «ГУДСР». В итоге ИЦ «Дорконтроль» получил 4 млн руб., не выполняя при этом никаких работ по контракту.