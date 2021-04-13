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«4 млн руб. в карман». Свердловское УФАС обнаружило нарушения при тендере на ремонт дорог

«4 млн руб. в карман». Свердловское УФАС обнаружило нарушения при тендере на ремонт дорог
Иллюстрация: pixabay.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило картельный сговор между двумя компаниями, занимающимися ремонтом дорог в Полевском городском округе.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Как сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС, ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль» заключили соглашение для поддержания цен в аукционе на право заключения госконтракта на ремонт дорог.

Ранее компании были аффилированы между собой, но впоследствии разделились и стали независимыми участниками рынка. Зная об участии друг друга в торгах и в отсутствие иных конкурентов, фирмы отказались от подачи ценовых предложений. Контракт был заключен с первым подавшим заявку на участие — ООО «ИЦ «Дорконтроль» по начальной максимальной цене в 79 млн руб., — поделилась подробностями начальник отдела по борьбе с картелями Ольга Смирнова,

Далее, по словам представителей УФАС, компании работали по такой схеме. За то, что ООО «ГУДСР» не стало участвовать в торгах, контракт на исполнение более чем 90% работ был передан по договору субподряда компаниии ООО «АСТ-групп», аффилированной с «ГУДСР».

ИЦ «Дорконтроль» в свою очередь получил 4 млн руб., не выполняя при этом никаких работ по контракту, — рассказали в УФАС.

Отметим, «ГУДСР» входит в ТОП-10 компаний Свердловской области, получающих самые большие госконтракты на ремонт дорог. Как рассказывал DК.RU, в 2020 г. организация получила контрактов на общую сумму в 2,9 млрд руб. В 2019 г. «ГУДСР» также входила в число крупнейших получателей госзаказа, правда, сумма тогда была намного меньше: как напоминает JustMedia.ru, «ГУДСР» достались контракты на 696,68 млн руб.

Автор: Инна Вейн
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