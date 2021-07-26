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Куйвашев назвал батут у Ельцин Центра «уродующим город» и подчеркнул: «законы уже правят»

Куйвашев назвал батут у Ельцин Центра «уродующим город» и подчеркнул: «законы уже правят»
Иллюстрация: инстаграм Евгения Куйвашева

Губернатор не одобрил батут на набережной и заявил, что установка таких конструкций в центре возможна «из-за пробела в законах». Вскоре землю для аттракционов будут разыгрывать на аукционах.

#СКАНДАЛ#ГОРОД#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на конфликт Ельцин Центра и предпринимателя, поставившего батут на набережной. В своем Instagram глава региона написал, что огромный цветной батут «выглядит диковато» и портит пространство:

Рядом Ельцин Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, часто батуты небезопасны для детей и негигиеничны. Я понимаю возмущение работников Ельцин Центра, возмущение жителей города. Батуты заполонили город, они вырастают, как грибы, в самых неожиданных местах. Один предприимчивый человек получил уже сотни разрешений на их установку. Но площадь Первой пятилетки, площадка у ГЦСИ, музей ИЗО — не места для батутов, — высказал свое мнение Куйвашев.

Губернатор отметил, что «такая ситуация возникла из-за пробела в законодательстве, который мы исправим в ближайшее время. Министерство по управлению госимуществом уже разработало проект постановления, после которого использование земли для бизнесмена станет платным. А землю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых аукционах».

Напомним, на прошлой неделе DK.RU писал о том, что владелец батута обвинил президентский центр в препятствовании бизнесу и ведении незаконного благоустройства. Ельцин Центр ответил, что батут работает с нарушениями и без необходимых документов.

Конфликт начался 20 июля, когда охранник Ельцин Центра потребовал от работников батута документы на использование земли на набережной пруда. После этого Максим Пыцко, владелец компании «Вимакс», установивший батут на набережной Городского пруда, написал обращение директору Ельцин Центра Александру Дроздову:

Нашей команде были созданы препятствия в осуществлении законной предпринимательской деятельности на предоставленной нам приказом МУГИСО территории (в частности, указанный сотрудник препятствовал развертыванию батута в рабочее состояние).

Автор: Александра Клименко
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