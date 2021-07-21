Ельцин Центр и бизнесмен, поставивший батут на набережной, не могут ужиться

Владелец батута обвиняет президентский центр в препятствовании бизнесу и ведении незаконного благоустройства. Ельцин Центр заявляет, что батут работает с нарушениями и без необходимых документов.

Максим Пыцко, владелец компании «Вимакс», установивший батут на набережной Городского пруда, и Ельцин Центр продолжают спорить о прибрежной территории и выдвигать друг другу обвинения.

По мнению Пыцко, конфликт начался, когда 20 июля охранник Ельцин Центра потребовал от работников батута документы на использование земли на набережной пруда, сообщает It’s My City.

Нашей команде были созданы препятствия в осуществлении законной предпринимательской деятельности на предоставленной нам приказом МУГИСО территории (в частности, указанный сотрудник препятствовал развертыванию батута в рабочее состояние) — рассказал предприниматель в обращении к директору Ельцин Центра Александру Дроздову.

Максим Пыцко акцентирует внимание на том, что батут располагается за пределами земли президентского центра и называет действия сотрудника охраны «самоуправством». Охрана вызвала полицию, но сотрудники правоохранительных органов не нашли нарушений в документах и действиях работников аттракциона.

Бизнесмен считает, что действия охраны — не единственное нарушение со стороны Ельцин Центра. Президентский центр собирается провести благоустройство на территории набережной, в том числе на участке, где расположился батут, однако Пыцко заявляет, что Комитет благоустройства не утверждал проект, а земля не принадлежит Центру.

Данные незаконные намерения также могут привести к самоуправству со стороны сотрудников Ельцин Центра и к самовольному занятию земельного участка. Тем более что часть предоставленной нам территории уже занята самовольно возведенной Ельцин Центром песочницей, расположенной за границами принадлежащих Ельцин Центру земельных участков, — пишет предприниматель в обращении.

Бизнесмен просит председателя правительства президентского центра вернуть хозяйственную деятельность организации в установленные законом границы, а также сдвинуть песочницу, которая располагается возле Ельцин Центра с 2017 г.

Мы не против песочницы, благоустройства территорий. Мы против действий, которые направлены на препятствие нашей деятельности. Охранники в стиле 90-х гг. подходят и что-то требуют… Полиция проверила наши документы, все в порядке. Почему Ельцин Центру детскую песочницу незаконно размещать можно, а нам детский батут на нашей территории размещать нельзя? Это непонятно. И тот, и другой — детские объекты, у нас он стоит на земле, которую мы получили, — рассказал Максим Пыцко.

Ольга Жданович, директор по развитию Ельцин Центра, уточнила, что охранники действовали в рамках заключенного договора. Жданович утверждает, что администрация Екатеринбурга одобрила проект по благоустройству набережной, а на претензии по поводу расположения песочницы сказала, что «вопросы самовольного занятия земельного участка, административной ответственности и последствий в виде взыскания убытков нужно оставить компетентным органам».

На слова Пыцко Жданович ответила встречными обвинениями. По ее словам, обслуживающие батут работники не могут предоставить документы, подтверждающие договор с компанией «Вимакс». Также директор по развитию Ельцин Центра отметила, что у аттракциона нет потребительского уголка, отсутствуют выдача кассовых чеков и документы, подтверждающие безопасность батута.

Обычный потребитель, который придет туда за услугой, в случае инцидента будет жаловаться в Ельцин Центр, потому что все будут думать, что батут принадлежит президентскому центру. Пусть подрядчик оказывает услугу в соответствии с законодательством, — поясняет Ольга Жданович.

Директор по развитию Ельцин Центра считает, что в решении конфликта должна принять участие администрация Екатеринбурга: «Пусть город решает — батут или благоустроенный участок».

Руководитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова на своей странице в Facebook также высказалась по поводу конфликта владельца батута Максимом Пыцко и Ельцин Центром:

По-моему, выбор очевиден. Город останется с клумбами петуний, обклеенными остановками, старыми пазиками, или мы все же хотим называть Екатеринбург современным деловым и административным центром УрФО? Город, который хочет привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов? Чем? Батутами и старыми набитыми битком пазиками? Надо создавать современную комфортную городскую среду. Ельцин Центр — это, пожалуй, единственное место в Екатеринбурге, где создают классное городское пространство вокруг. И внезапно батут. Ну МУГИСО «молодцы», устроили колхоз, ну е-мое.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге состоялся другой земельный конфликт с участием предпринимателя — речь о незаконной постройке над будущей станцией метро «Бажовская», которую построила компания «Промавтосервис». Суды по этому делу продолжались два года. DK.RU рассказывал, что администрация города разместит медпункт в незаконном здании.