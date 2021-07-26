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Просроченный долг перед предприятиями ЖКХ достиг рекордной суммы

Просроченный долг перед предприятиями ЖКХ достиг рекордной суммы
Автор фото: Darko Djurin. Иллюстрация: Pixabay.com

После отмены моратория на начисление пени за услуги ЖКХ размер долга перед предприятиями в этой сфере вырос. Россияне в целом платят исправно, но есть две очевидные причины роста задолженности.

#ДОЛГИ#ЖКХ#НОВОСТИ

Объем просроченной задолженности граждан и организаций перед предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, составил 460,8 млрд руб. на конец апреля 2021 г., пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. За год показатель увеличился на 6% или на 28 млрд руб., а по сравнению с апрелем 2019 г. — на 21%. Объем просроченного долга стал максимальным как минимум с 2018 г. Прежний пик был достигнут в мае 2020 г. — 448 млрд руб. При этом показатель не отражает размер долга перед малым бизнесом, а также перед государственными и муниципальными учреждениями — они не подают соответствующую отчетность.

Объем просроченного долга за услуги ЖКХ отражает задолженность как физлиц, так и юрлиц, выделить отдельно долги населения нельзя, уточнили в Росстате. 

Существует оценка, что доля долгов населения может составлять половину в просроченной задолженности, но, на мой взгляд, основная часть долгов — это все-таки долги предприятий, поскольку в целом по России платежная дисциплина среди населения достаточно высока, — заместитель председателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева.

В целом россияне дисциплинированно платят по счетам — уровень возмещения гражданами затрат на ЖКУ в России по итогам 2020 г. составил 98,9%.

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Среди регионов самый большой объем долга перед предприятиями ЖКХ накопили Москва (61 млрд руб.), Санкт-Петербург (23 млрд руб.), Московская и Нижегородская области (по 35 млрд руб.), а также Чечня (16 млрд руб.). При этом просроченная задолженность с Дагестане выросла в пять раз: в конце апреля 2020 г. она составляла 2,1 млрд руб., а через год — почти 10,9 млрд руб. 

Рост просроченного долга связан с падением доходов граждан и ухудшением финансового положения бизнеса в пандемию, причем в основном это наблюдалось весной 2020 г., говорит Светлана Разворотнева. Кроме того, в прошлом году правительство вводило мораторий на начисление пени за жилищно-коммунальные услуги, он действовал с апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. 

Автор: Андрей Пермяков
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