Что обязана делать УК? Инструкция по сотрудничеству жильцов и управляющей компании

Для того, чтобы жизнь в многоквартирном доме не превратилась в пытку, важно правильно выбрать УК и контролировать ее работу. Помните: часть труб обязана менять именно она, но не в вашей квартире.

Жильцы и владельцы квартиры не всегда обязаны платить за услуги электрика или сантехника. Часть работ вы оплачиваете, закрывая счет за коммуналку. Что же обязана делать управляющая компания?

Начнем с того, что управляющая компания изначально создана для того, чтобы отвечать за общественное имущество многоквартирных домов. В зону ее ответственности входят как лавочки во дворе, так и трубы в подвале и лампочки в подъездах. Проблема в том, что деятельность УК в России часто ограничивается сбором средств и обещаниями «разобраться во всем, но чуть позже».

УК может быть государственной или коммерческой, выбирать предстоит жильцам дома, для чего нужно организовать общедомовое собрание. Заменить управляющую компанию можно в любой момент, для чего, опять же, нужно собраться с соседями и решить вопрос.

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Права и обязанности управляющей компании

Обязанности управляющей компании кратко можно описать как «обслуживание и содержание дома». Именно такая графа расходов (или с небольшими изменениями) указана в квитанциях на оплату жилья. Важно понимать: деятельность УК оплачивают сами жильцы, так что каждый житель дома вправе требовать целый ряд работ, но только на общедомовой территории, к квартирам это не относится. Полный список обязательств УК обычно прописывается при заключении договора, но есть минимальный перечень, который прописан в федеральном законе, и от этих работ даже самая нерадивая УК отказаться не может. Например:

Эксплуатационно-ремонтные работы

Ремонт фасада дома, проверка инженерных систем, подвалов и крыш, аварийные работы в случае прорыва трубы в подвале или подъезде, поддержание чистоты окон.

Также управляющая компания обязана следить за фундаментом дома, его стенами, лестницами и перекрытиями.

Обязанности управляющей компании на придомовой территории

Лавочки у подъездов и во дворе, урны, содержание площадки с баками для мусора — все это должна поддерживать в порядке управляющая компании. Под ее надзором находятся дворники, которые должны регулярно убирать мусор/снег во дворе. Если озеленение прописано в договоре жильцов с УК, то высадка клумб и деревьев, полив растений тоже входит в обязанности ее сотрудников.

Работы по части технического контроля

Деятельность управляющей компании также включает в себя содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, лифтов. Они должны проходить регулярную проверку и в случае необходимости ремонтироваться/обновляться.

Кроме того, любая управляющая компания отвечает за регулярную санитарную уборку, в том числе мытье подъездов, окон.

Фото: pixabay.com

Что входит в организационные обязанности управляющей компании дома?

Обязанность управляющей компании по проведению общедомовых собраний также повсеместна. Сотрудники УК должны выносить на всеобщее обсуждение важные вопросы по реконструкции/обновлению двора, необходимости серьезного ремонта и т.д.

Что не входит в обязанности УК?

Управляющая компания не отвечает за трубы водоснабжения и отопления, проложенные владельцами внутри квартиры. При этом общедомовые стояки — объект их заботы (на практике, увы, владельцы квартир чаще сами меняют трубы и платят за это, не желая жить с протечками недели или даже месяцы).

Замена розеток и электропроводов внутри квартиры, косметический ремонт и обновление сантехники — также не забота УК.

Как проверить работу управляющей компании?

Деятельность управляющей компании часто остается непрозрачной для жильцов дома. Компании ЖКХ из-за этого нередко обвиняют в присвоении или нецелевом использовании средств.

Для того чтобы проверить компанию, нужно запросить договор с жильцами, в котором описаны работы, которые УК обязана проводить (он предоставляется всем, кто имеет соответствующую прописку). Также УК обязана регулярно отчитываться перед жильцами (обычно раз в год), предоставлять акты выполненных работ с указанием цен.

Ответственность службы ЖКХ

Служба ЖКХ также отвечает за благоустройство дорог, тротуаров, освещение дворов и улиц. Управляющие компании несут ответственность в случае, если общедомовое имущество/оборудование находится в неподобающем состоянии. Также на них подают в суд в случае, если из-за недосмотра кто-то лишился жизни или здоровья.

Фото: pixabay.com

Куда жаловаться, если управляющая компания не выполняет свои обязанности?

Если управляющая компания пренебрегает своими обязанностями, нужно писать заявление на имя ее руководителя. Его можно вручить уполномоченному сотруднику УК или отправить почтой, заказным письмом. Жалобу стоит писать в двух экземплярах, при вручении лично в УК и на вашем экземпляре должны проставить входящий номер, дату приема и подпись ответственного лица.

Если на письмо никто не отреагировал, аналогичную жалобу нужно писать в Госжилинспекцию, именно этот орган следит за тем, как УК выполняют свои обязанности.

Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор, сославшись на Закон о защите прав потребителей. Дойти с иском можно и до прокуратуры или суда, если другие ведомства не делают ничего, чтобы решить проблему.

Жить в мире с хорошей управляющей компанией — большая удача и, увы, большая редкость. Важно понимать, что все работы УК вы ежемесячно оплачиваете из своего кармана, и потому вправе требовать решения целого ряда вопросов. Если компания только собирает деньги и хамит в ответ на вопросы — всегда можно ее поменять, собрав кворум жильцов многоквартирного дома.

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