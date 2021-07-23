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Ремонт в пандемию подорожал на треть. И возможно, до конца года это не предел

Ремонт в пандемию подорожал на треть. И возможно, до конца года это не предел
Автор фото: Milivoj Kuhar. Иллюстрация: unsplash.com

«Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис». Сильно подорожали и материалы для ремонта, и сами работы.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Ремонт квартир и дач с начала пандемии подорожал на 25–32%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Сильнее всего выросли в цене строительные материалы: по данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) с IV квартала 2020 г. металлопрокат подорожал на 80–100%, древесина — на 40–70%, утеплители — на 20–40%. Существенно выросли цены также на фанеру, отделочные материалы, электротехнику и кабели, пластиковые окна.

Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары, — говорит директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер.

Дорожают и импортные материалы для чистовой отделки, такие как ламинат, краска и плитка, говорит он. На подорожание ремонта влияет также дефицит рабочих из-за нехватки трудовых мигрантов. 

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Строительные материалы дорожают на всех мировых рынках, говорит партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. Во время пандемии коронавируса возникли многочисленные разрывы в производственных и логистических цепочках, и резкий рост спроса произошел при неполном восстановлении темпов производства и перевозок. 

Еще одна причина удорожания стройматериалов — девальвация рубля, которая сделала экспорт металла и древесины особенно выгодным для российских производителей. В итоге на отечественном рынке сформировался дефицит материалов из дерева, — сказал Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс».

Участники рынка не исключают, что до конца года ремонт может подорожать еще на 5–10% в зависимости от экономической ситуации, в том числе из-за проблем с логистикой и закрытия международных границ.

Автор: Андрей Пермяков
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