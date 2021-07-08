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Туры в Турцию подорожали на 40%, стройматериалы не отстают. Инфляция на пике за пять лет

Туры в Турцию подорожали на 40%, стройматериалы не отстают. Инфляция на пике за пять лет
Автор фото: Sigmund. Иллюстрация: unsplash.com

Официальная инфляция составила 6,5% за год. Помимо сахара и подсолнечного масла сильно за последние месяцы подорожали овощи. Бьют рекорды по росту цен также строительные материалы.

#ИНФЛЯЦИЯ#ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ#НОВОСТИ

В июне 2021 г. годовая инфляция в России составила 6,5%, сообщил Росстат. По сравнению с маем 2021 г. индекс потребительских цен составил 100,69%, по сравнению с декабрем 2020 г. — 104,19%. Продуктовая инфляция оказалась выше — 8,67% год к году. При этом сильнее всего подорожали овощи: свекла — на 58,4%, морковь — на 37,0%, картофель— на 20,3%, капуста — на 14,3%. Вместе с тем сезонно подешевели огурцы, на 21,8% и помидоры, на 16,2%.

В лидерах по росту цен оказались также туры в Турцию — они подорожали сразу на 38,9%. Напомним, с 1 мая по 22 июня полеты в Турцию были ограничены из-за эпидемиологической обстановки в стране, и после снятия ограничений многие туристы начали бронировать там отдых.

Среди непродуктовых товаров сильнее всего дорожают стройматериалы и сигареты (из-за роста акциза). Рост цен на металлоконструкции и арматуру привел к введению экспортных пошлин на металл.

Инфляция поднялась до максимума за пять лет, и это вынудит Центробанк поднять ключевую ставку максимальными темпами в этом году, ожидают банки. Денежный рынок почти полностью заложил в цены повышение ставки на 100 б. п. на заседании 23 июля, пишут в обзоре аналитики Сбербанк CIB.

Автор: Андрей Пермяков
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