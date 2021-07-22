Как заполучить зумера на временную должность. Что ценит в вакансиях молодежь-2021
Летом компании традиционно привлекают на работу молодежь: у студентов есть свободное время и желание подработать, у фирм возникает необходимость в дополнительных рабочих руках из-за сезона отпусков.
Как заинтересовать зумеров в вашей вакансии? Советы дает HeadHunter.
Молодежь 16-24 лет готова ради заработка тратить свободное время, к тому же эта категория — самая мобильная на рынке труда. «Подработка» для зумера должна иметь следующие характеристики:
1. Встраиваться в график жизни
Студент может работать в свободное от занятий время или летом, недавний выпускник постарается совместить работу и дополнительную занятость. Подработка при этом не будет в приоритете.
2. Иметь гарантированную оплату
Должна проводиться по факту выполнения задания или за указанный период. Во втором случае кандидату лучше предложить подписать договор, чтобы не было лишних волнений из-за оплаты.
3. Не нужно дополнительного обучения и оплаты
Как правило, соискатели не рассматривают подработку как деятельность, с которой они свяжут свое будущее. Поэтому студенты и молодежь не готовы тратить свое время или деньги, чтобы получить доступ к заданиям. Чем больше препятствий на пути — тем меньше шансов привлечь достаточно кандидатов.
5 способов сделать вакансию привлекательней
Укажите всю необходимую кандидату информацию в вакансии:
- график работы;
- зарплата и порядок выплаты денег;
- требования к сотруднику;
- специфика работы.
Описывайте вакансию легко и с учетом потребности аудитории. Возможно, с вашей помощью кандидаты смогут заработать на велосипед или поездку на юг с друзьями, купить новый телефон и получить интересный опыт работы. Расскажите им об этом.
Будьте максимально доступными. Дайте соискателям возможность сразу позвонить, написать вам или прийти на собеседование в офис в любой день.
Если вам нужны кандидаты на ограниченный срок или есть специфика работы, которая не подходит большинству, выносите это в название вакансии. «Продавец-консультант (на сезон)» или «Сотрудник на склад (ночные смены)».
Используйте силу вашего бренда, если он уже известен на рынке. Укажите его в заголовке вакансии.
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