Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.07
73,69
86,92
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Защита на 90% или вероятность неприятности, равная 10%? Хитрое когнитивное предубеждение

Защита на 90% или вероятность неприятности, равная 10%? Хитрое когнитивное предубеждение
Иллюстрация: pixabay.com

Наш мозг часто работает против нас, и способов борьбы с этим совсем немного: знания и осведомленность. Эффект фрейминга работает особенно сильно, за что и любим политиками и маркетологами.

#МОЗГ#ЛАЙФХАКИ

Энн-Лаура Ле Канф, основательница Ness Labs, рассказала, как бороться с одним из самых влиятельных когнитивных предубеждений.

— Что вы выберете — йогурт с содержанием жира 10% или обезжиренный на 90%? Следует ли на этикетке дезинфицирующего средства сказать, что оно убивает 99% микробов или оставляет только 1%? Маркетологи знают, что приводит к увеличению продаж. Это называется эффект фрейминга, или эффект воздействия рамок восприятия: когнитивное предубеждение, при котором люди выбирают варианты, исходя из того, в каком свете они представлены, положительном или отрицательном.

Эффект фрейминга считается одним из самых сильных предубеждений при принятии решений, особенно в важных областях, таких как финансы или здравоохранение. Люди годами принимают решения под давлением этой когнитивной предвзятости, сами того не осознавая.

Профессор Пуйя Табеш из университета Сент-Томас объясняет, что «эффект фрейминга возникает, когда люди, принимающие решения, делают непоследовательный выбор при идентичных проблемах в зависимости от того, как проблема им преподносится».

В книге «Психология оценки и принятия решений» Скотт Плаус объясняет, как фрейминг политических взглядов может повлиять на выбор человека. В ходе опроса 62% респондентов ответили отказом на предложение разрешить «публичное осуждение демократии», но только 46% согласились «запретить публичное осуждение демократии», хотя оба варианта, по сути, говорят об одном и том же. Также исследования показывают, что большее количество людей поддержит экономическую политику, когда подчеркивается уровень занятости («10% уровень занятости»), чем при акценте на уровне безработицы («90% уровень безработицы»).

Как видите, эффект фрейминга присутствует везде. Но хорошая новость заключается в том, что его влияние можно уменьшить, чтобы принимать более обоснованные и взвешенные решения.

Как управлять эффектом фрейминга

Помогают, как и в борьбе с другими когнитивными искажениями, прежде всего знания и осведомленность. Профессор Джеймс Н. Дракман из Института политических исследований Северо-Западного университета объясняет, что «некоторые широко известные эффекты фрейминга значительно снижаются, а иногда и исчезают вовсе, когда участникам дают авторитетные советы о том, как принимать решения».

Вот на что стоит обращать внимание:

Текущие рамки. Если вы покупаете продукт, прочтите маркетинговые материалы и определите, на каком языке описываются его преимущества. Спросите себя, что пытается донести маркетолог.

Разверните рамки. Простое упражнение — взять имеющуюся формулировку и перевернуть ее. Например, «этот продукт удаляет 90% пятен» может стать «этот продукт оставляет 10% пятен».

Перефразируйте варианты. Не все решения бинарны. Иногда при развороте рамок теряются возможные варианты, поэтому стоит рассмотреть дополнительные, более сложные альтернативы.

Мыслите как сторонний наблюдатель. Возможно, будет полезно взглянуть на ситуацию со стороны, чтобы быть как можно более беспристрастными и избегать излишней самоуверенности при переосмыслении вариантов. Что бы сделал один из ваших друзей или коллег? Что, если бы это решение не влияло на вас лично?

Не торопитесь. Исследования показывают, что чем быстрее вы принимаете решение, тем выше вероятность стать жертвой эффекта фрейминга.

Читайте также: «Все прочитали «Вкусвилл» сто раз, аудитория «полезно» растет, и она услышала своё слово»

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы в «новой нормальности», где «лайк» от директора определяет производительность»«Мы в «новой нормальности», где «лайк» от директора определяет производительность»
  • Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП, отменили приговорСыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП, отменили приговор
  • Дмитрий Постников, ЕЦРП: «60% тех, с кем мы работаем, за 2020-й увеличили свои обороты»Дмитрий Постников, ЕЦРП: «60% тех, с кем мы работаем, за 2020-й увеличили свои обороты»
  • Следующий этап роботизации — собственная психика ИИ. И к этому людям нужно быть готовымиСледующий этап роботизации — собственная психика ИИ. И к этому людям нужно быть готовыми
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.