«Все прочитали «Вкусвилл» сто раз, аудитория «полезно» растет, и она услышала своё слово»

Андрей Мовчан: «Прошло немного времени. Название «Вкусвилл» стало более известным благодаря скандалу – в магазин пошло больше покупателей, потому что все посмотрели рекламу и поучаствовали в сраче».

Андрей Мовчан, CEO Movchan's Group, рассуждает о скандальной рекламе «Вкусвилла», который под давлением традиционалистов удалил пост с однополой парой, и ее последствиях для ритейлера и его покупателей:

— Не, ну вы всерьез про Вкусвилл? Тогда можно я выскажу свое мнение – банкира, инвестора, предпринимателя? Спасибо. Мнение моё будет как опера. Собственно, и сюжет вполне оперный: магазин любит и ЛГБТ и глубинный народ, глубинный народ не любит ЛГБТ, магазин признается в любви к ЛГБТ, глубинный народ ревнует и сильно не любит магазин, магазин раскаивается и признается в любви обратно всем, и ЛГБТ и глубинный народ в едином порыве не могут понять, как можно признаваться в любви двум сразу и теперь дружно ненавидят магазин. Для настоящей оперы не хватает только чтобы магазин теперь пошел и с горя утопился, а чтобы опера была великой – чтобы с горя от гибели магазина пошли и помирились (как вариант – вместе утопились) глубинный народ и ЛГБТ. Но жизнь чаще бывает жалкой, чем великой – и потому в конечном итоге магазин в выигрыше, а радикальные борцы за что бы то ни было как всегда в проигрыше.

Тройной фейл: Крупный ритейлер сделал рекламу с ЛГБТ-парой. А потом удалил ее и извинился

Дисклеймер. Если на секунду воспринять происшедшее всерьез, то я конечно сильно по-разному отношусь к ЛГБТ и к глубинному народу по одной простой причине: ЛГБТ не требует от глубинного народа перестать быть глубинным народом; глубинный народ же требует от ЛГБТ перестать быть ЛГБТ. В этом смысле я на 100% на стороне ЛГБТ. Я легко могу представить, что я был бы частью ЛГБТ (собственно, меня от них отличает только то, что я – не ЛГБТ, и более ничего), но представить себя частью возмущенного глубинного народа я не в состоянии и слава Б-гу что это так.

Но уже начнем. Как и положено – с увертюры. Оркестр играет ansiosamente. Бизнес вообще дело жестокое и циничное. Бизнес ритейла – тем более, потому что твоя конкурентная позиция зависит в основном от того, насколько умело ты используешь психологические трюки, заставляющие покупать больше, чем нужно, дороже, чем выгодно и худшего качества, чем стоило бы.

При этом «целевая аудитория» продуктового ритейла (в целом вне зависимости от ценового уровня) это на 90-95% политически и социально индифферентные покупатели, вернее – 90-95% покупателей в момент принятия решения о покупках в этом ритейле не используют социальные и политические пристрастия в качестве критерия. Главный же критерий выбора для основной массы покупателей – это узнаваемость, на втором месте – соответствие проектируемого образа товара сложившемуся в сознании покупателя образу потребления, соответствие ключевых характеристик – это может быть «дешево», «качественно», «быстро», «вкусно», «полезно» и пр. – в сущности всякая сеть выбирает своё слово или пару слов и бьет по покупателям, для которых эти слова ключевые.

Акт первый. Площадь в центре России. На площади, как и везде в России, покупатели продуктового ритейла – они входят в магазины, выходят с покупками, довольные или наоборот - недовольные; по краям сцены вывески «Глобус Гурмэ», «Азбука Вкуса», «Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Копейка» и др. В самом дальнем углу, почти не видная для стоящих на сцене, стоит избенка, на ней надпись – «Вкусвилл». Во Вкусвилл почти никто не заходит. Легко заметить, что среди покупателей 90-95% индифферентных к половому составу целевой аудитории Вкусвилла, и две небольшие и малозначимые для выручки Вкусвилла группы: озабоченные гомофобы и принципиальные сторонники сексуальных меньшинств. Не все ходят во Вкусвилл, потому что buzzwords Вкусвилла это «качественно» и «полезно», узнаваемость Вкусвилла ниже чем у топ игроков сегмента «качественно», а сегмент «полезно» в России вообще не очень большой.

Но процент ходящих во Вкусвилл озабоченных гомофобов и убежденных сторонников меньшинств примерно одинаков. Одинокий горожанин спрашивает у толпы: «Где здесь Вкусвилл»? Толпа пожимает плечами, никто не знает – только один молодой человек со смузи в руке на электросамокате показывает дорогу, но одинокий гражданин всё равно путается и не может найти Вкусвилл.

Акт второй. Перекресток перед избенкой с надписью Вкусвилл. Вкусвилл выходит на сцену с (арией) рекламой, демонстрирующей позитивное отношение к сексуальным меньшинствам. Это по-человечески здорово (так же, как по-человечески гадко относиться к ним негативно), но в российской среде звучит новаторски и вызывающе – примерно как джинсы и рок-н-ролл в начале 60-х. Потрясенный глубинный народ отвечает на рекламу хором возмущенных голосов, делая Вкусвилл, страдающий от недостатка узнаваемости, топиком в сотнях тысяч новостных единиц информации. Умиленная прогрессивная общественность, возмущенная возмущением глубинного народа, отвечает на это своим хором – полученный канон в обращении достигает ушей огромной массы потенциально склонных к покупкам «качественной» еды. Все находящиеся на площади приближаются к Вкусвиллу и смотрят только на него.

Акт третий. Под давлением глубинного народа Вкусвилл вынужден извиняться. Извинение – классическое адажио – в сущности сообщает что Вкусвилл любит всех, и никого не хотел обидеть. Однако пылких любовниц такое признание только оскорбляет еще больше. Теперь уже и сторонники ЛГБТ и сторонники гомофобов возмущены одинаково. Все массово режут карточки лояльности, канон превращается в простой, пропоста и риспоста почти сливаются между собой, но звучат на предельной громкости, слово Вкусвилл слышно уже на галерках, посетители которых с роду не ходили в магазины кроме тех, которые «дешево». Лучшие мужи города собираются на площади перед Вкусвиллом – одни поют про притеснения в России, другие – про глупых рекламщиков, но все поют про Вкусвилл.

Эпилог. Прошло немного времени. Название Вкусвилл стало более известным благодаря скандалу – в магазин пошло больше покупателей, потому что все посмотрели ту рекламу (а она конечно осталась в сотнях каналов, несмотря на то, что формально снята) и увидели, что Вкусвилл это «качественно», все поучаствовали в сраче и прослушали и прочитали слово Вкусвилл сто-пятьсот раз, ну и кроме того аудитория «полезно» в России так или иначе растет, и она услышала своё слово в этой рекламе и в этом сраче.

Озабоченные гомофобы и убежденные сторонники ЛГБТ тоже ходят во Вкусвилл (пусть и немного меньше), потому что им нужны кефир и сыр, потому что на самом деле они тоже относятся к группам «качественно» или/и «полезно» (те, которые относятся) а групп «гомофобно» или «толерантно» в продуктовом ритейле не бывает – уж поверьте. Выручка Вкусвилла в частности выросла и за счет порезанных карточек – порезавшие лишились скидок. Если 10% индифферентной аудитории подут во Вкусвилл просто потому что выросла его узнаваемость, это будет больше чем в сумме составляют все 100% радикальных гомофобов и сторонников ЛГБТ в России; при этом, как я уже сказал, далеко не 100% радикалов откажутся от похода в магазин, в который они до того ходили совершенно по другим причинам. Выросшая выручка очень помогает IPO – оценки делаются на основании прогнозов роста, и вот он – рост! Покупатели акций на IPO – это инвесторы, люди циничные и успешные, им всё равно на сексуальную ориентацию; так что IPO Вкусвилла проходит отлично. Эпилог заканчивается тонким намеком на продолжение истории: во Вкусвилл прибывает посланец Сбербанка, который возможно обсудит включение Вкусвилла в его экосистему – и не спроста.