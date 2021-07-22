«Это гражданской супруги». Глава ГИБДД Ставрополья открестился от дома с золотым унитазом

Арестованный за взятки начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов заявил, что дом с роскошной отделкой, кадры с которым показал Следственный комитет, принадлежит его гражданской супруге.

Глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, задержанный по подозрению в получении взяток, заявил, что дом с роскошной отделкой, показанный в оперативной съемке Следственного комитета, принадлежит его сожительнице, и когда он пришел, «все было построено», пишет ТАСС. 21 июля суд в городе Ессентуки заключил Сафонова под стражу до 19 сентября 2021 г.

Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом. Я в этот дом пришел, когда он был построен, пять лет назад. Это гражданской супруги дом. Когда я пришел, все было выстроено, — сказал Сафонов журналистам в суде перед судебным заседанием.

Сафонов отметил, что «у каждого свой вкус» и, как пишет РИА Новости, признал, что «Ряд моментов, которые там есть, он бы там не делал».

20 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Сафонова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Вместе с ним задержаны еще шесть человек, в том числе двое бывших и нынешних сотрудников ГИБДД. По версии следствия, участники группы несколько лет изготавливали пропуска, которые за деньги распространяли среди граждан, занимающихся грузоперевозками зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Общую сумму полученных взяток оценили более чем в 19 млн руб. При задержании Сафонова СК распространил видео, на котором показана приусадебная территория дома, а также его интерьеры с отделкой в золотом цвете — золотом отделан даже унитаз.

После задержания Сафонова был уволен и глава МВД Ставропольского края Сергей Щеткин, такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.