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Полет Безоса в космос. Задержание главы ГИБДД Ставрополья за взятки. Главное 20 июля

Полет Безоса в космос. Задержание главы ГИБДД Ставрополья за взятки. Главное 20 июля
Иллюстрация: YouTube-трансляция Blue Origin

Богатейший человек в мире совершил суборбитальный полет через неделю после полета Ричарда Брэнсона. В России задержали главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю. У него дома нашли золотой унитаз.

#НОВОСТИ

Космический корабль «New Shepard» аэрокосмической компании Blue Origin совершил первый полет в космос с астронавтами на борту — среди них в том числе и Джефф Безос, основатель Blue Origin и Amazon. Прежние 15 полетов «New Shepard» в космос были совершены без людей на борту. Вместе с Джеффом Безосом на борту его брат Марк, а также самый молодой и самый старый астронавты в истории, 18-летний Оливье Дэмен и 82-летняя Уолли Фанк, ветеран NASA.

Полет продлился 10 минут, корабль достиг высоты в 100 км 1 нижней границы космоса, после чего успешно приземлился. Запись полета можно посмотреть по ссылке

Всего неделю назад полет в космос совершил и Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic.

Главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю задержали за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Вместе с ним задержаны еще шесть человек, в том числе двое бывших и нынешних сотрудников ГИБДД. По версии депутата Александра Хинштейна, задержана почти вся верхушка УГИБДД края, более 35 сотрудников.

По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком, — написал он.
СК распространил видео, на котором показана приусадебная территория особняка Сафонова, а также его интерьеры с золотой отделкой, в том числе с золотым унитазом. 
 
По версии следствия, участники группы несколько лет изготавливали пропуска, которые за деньги распространяли среди граждан, занимающихся грузоперевозками зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Общую сумму полученных взяток оценили более чем в 19 млн руб. 
 
Автор: Андрей Пермяков
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