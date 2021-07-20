Полет Безоса в космос. Задержание главы ГИБДД Ставрополья за взятки. Главное 20 июля

Богатейший человек в мире совершил суборбитальный полет через неделю после полета Ричарда Брэнсона. В России задержали главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю. У него дома нашли золотой унитаз.

Космический корабль «New Shepard» аэрокосмической компании Blue Origin совершил первый полет в космос с астронавтами на борту — среди них в том числе и Джефф Безос, основатель Blue Origin и Amazon. Прежние 15 полетов «New Shepard» в космос были совершены без людей на борту. Вместе с Джеффом Безосом на борту его брат Марк, а также самый молодой и самый старый астронавты в истории, 18-летний Оливье Дэмен и 82-летняя Уолли Фанк, ветеран NASA.

Полет продлился 10 минут, корабль достиг высоты в 100 км 1 нижней границы космоса, после чего успешно приземлился. Запись полета можно посмотреть по ссылке.

Всего неделю назад полет в космос совершил и Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic.

Главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю задержали за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Вместе с ним задержаны еще шесть человек, в том числе двое бывших и нынешних сотрудников ГИБДД. По версии депутата Александра Хинштейна, задержана почти вся верхушка УГИБДД края, более 35 сотрудников.

По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком, — написал он.

СК распространил видео, на котором показана приусадебная территория особняка Сафонова, а также его интерьеры с золотой отделкой, в том числе с золотым унитазом.

По версии следствия, участники группы несколько лет изготавливали пропуска, которые за деньги распространяли среди граждан, занимающихся грузоперевозками зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Общую сумму полученных взяток оценили более чем в 19 млн руб.