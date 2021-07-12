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«Когда-нибудь наши олигархи начнут тратить деньги не на яхты, а на космические технологии»

«Когда-нибудь наши олигархи начнут тратить деньги не на яхты, а на космические технологии»
Иллюстрация: virgingalactic.com

«Событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса». Корабль компании Virgin Galactic совершил успешный полет.

#КОСМОС#БУДУЩЕЕ#НОВОСТИ

Акции компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона утром в понедельник выросли на 9,4% после открытия торгов на Московской бирже — так инвесторы отреагировали на успешный полет в космос корабля VSS Unity (SpaceShipTwo) с туристами и самим Брэнсоном на борту. Теперь он стал пионером космотуризма, опередив своего соперника Джеффа Безоса, который также собирается полететь в космос на корабле своей компании Blue Origin 20 июля.

Ричард Брэнсон: «Делегирование и способность находить прекрасных людей — мое все»

Ракетоплан VSS Unity совершил суборбитальный полет, поднявшись на высоту около 88 км (граница космоса, принятая ВВС США, составляет 80 км). Пассажиры провели в состоянии невесомости несколько минут, после чего корабль вернулся на Землю — полет занял около часа. На борту корабля находились пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Корабль был полностью на ручном управлении — весь полет зависел от действий экипажа. 

Я мечтал об этом моменте с детства, и, честно говоря, ничто не могло подготовить вас к просмотру Земли из космоса, — сказал Ричард Брэнсон после приземления.

Начать коммерчерские рейсы в космос компания Брэнсона собирается в 2022 г., после еще двух тестовых полетов. Сейчас возможность космического полета забронировали уже 600 человек, которые заплатили по $250 тыс. Брэнсон заявил после приземления, что разыграет места для двух человек на одном из первых коммерческих рейсов.

Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard 20 июля. В своем Instagram он поздравил Брэнсона с успешным полетом и добавил, что ему не терпится «войти в клуб». 

Прокомментировал полет VSS Unity и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин: в своем Twitter он написал, что это знаковое событие с точки зрения «как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».

Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе, — посчитал Рогозин.

Автор: Андрей Пермяков
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