Ставите цель, идете к ней и... ломаетесь. Зло гипермотивации как оно есть

Четкие цели и движение к ним порой лишает нас душевного спокойствия, сил и даже близких людей. Как поймать себя на излишнем рвении и вовремя остановиться.

Стремление к цели не всегда приводит к положительным результатам. Издание Psychology Today перечисляет причины гипермотивации, которая уже сама по себе мешает двигаться вперед.

1. Желание, а не взвешенное решение

Порой человек настолько замотивирован на достижение цели, что пыл подрывает здравые рассуждения. Так принимаются опрометчивые решения, которые могут серьезно навредить.

2. Самоуверенность и высокомерие

Если человек слишком уверен в своих силах, он может браться за задачи, для которых у него нет знаний или опыта. Человек может ошибочно полагать, что может что-то сделать только потому, что очень сильно хочет этого, но на деле дело находится за пределами его возможностей или не может быть реализовано в данное время. Интересно, что «излишняя уверенность» по поводу того, что вы способны сделать, определяется словарями как синоним «высокомерия».

3. Эгоистичность вместо заботы

Человек может быть так сосредоточен на каком-то достижении, что начинает игнорировать благополучие других, осознанно или нет. Близкие начинают восприниматься как враги, которые стоят на пути, это приводит к конфликтам и обидам.

В итоге человек, который так четко видит цель, может остаться один.

4. Беспокойство

Чем сильнее вы давите на себя, тем больше беспокойства испытываете. Эта нервозность отвлекает от работы и лишает энергии. Всякий раз, когда человек размышляет о возможной неудаче и ее последствиях, снижается внимание и возможности реализации задуманного.

5. Перфекционизм

Энтузиазм относительно задачи или проекта может привезти к перфекционизму. Внутреннее стремление совершить что-то из ряда вон выходящее часто приводит к тому, что на реализацию проекта уходит гораздо больше времени, чем вы можете себе позволить.

6. Слишком большая скорость

Если человек чего-то очень сильно хочет, возникает желание, чтобы это произошло как можно скорее. Но история о кролике и черепахе четко показывает, что побеждают неспешность и устойчивость. Быстрые действия не улучшат шансы на достижение цели.

7. Импульсивность

Чересчур эмоциональное рвение и неспособность ясно мыслить приводят к тому, что человек становится злейшим врагом самому себе.

Например, вы настолько задавили себя требованием пойти в спортзал, что натренировались до истощения. Вполне вероятно, что цена такой мотивации окажется слишком высокой: на следующий день у вас не будет сил даже для обычной прогулки, а идти в зал в следующий раз будет чрезвычайно сложно психологически.

8. Стремление к популярности, а не к завершению проекта

Если самая большая потребность человека — снискать расположение других людей, стать более популярными, защищенными или уважаемыми, это может серьезно помешать оставаться сфокусированными на главной цели.

9. Многозадачность

Человек, очень ярко замотивированный, почти не может устоять перед искушением схватиться за много дел сразу. Но эти усилия, как правило, не приносят дивидендов.

10. Перенапряжение, утомление, депрессия

При чрезмерной мотивации человек требует от себя слишком многого. Амбициозное стремление выйти за привычные границы может быть полезным, но не тогда, когда вы выходите за рамки возможностей. Кипучая энергия сохраняется лишь до тех пор, пока вы не свалитесь от усталости. Выгорание может привести к депрессии и утрате интереса к чему бы то ни было.

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