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Сохранить деньги, накопить на пенсию или «поиграться»? Что движет россиянами-инвесторами

Сохранить деньги, накопить на пенсию или «поиграться»? Что движет россиянами-инвесторами
Иллюстрация: Wikimedia.org

Ощутимые деньги теряли всего 12% инвесторов-новичков и почти половина участников рынка с опытом работы от трех лет. Какая доля инвесторов рассматривает фондовый рынок в качестве средства заработка?

#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

Основная мотивация россиян, интересующихся ценными бумагами — сохранить заработанные деньги, показал июньский опрос Левада-центра (принудительно признан иноагентом). Инвесторы, особенно те, чей портфель составляет от 100 тыс. до 1 млн руб., хотят сберечь средства для нескольких целей: накопить на пенсию (58%), сохранить капитал (54%), видят ценные бумаги как единственную альтернативу вкладам (36%) и страховку на случай кризиса (15%). Суммарно почти 90% респондентов придерживаются одного из типов стратегии сбережения. 

Сохранить деньги, накопить на пенсию или «поиграться»? Что движет россиянами-инвесторами 1

Около половины респондентов нацелены зарабатывать на фондовом рынке: 30% рассматривают инвестиции как стабильный дополнительный доход, 24% — как способ получить высокую прибыль. Основным или единственным доходом инвестирование является для 4% опрошенных. Стратегия заработка присуща скорее крупным инвесторам с портфелем более 1 млн руб. 

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Еще 43% инвестируют, потому что для них это развлечение — больше всего таких инвесторов среди тех, чей портфель не превышает 100 тыс. руб. 30% рассматривают фондовый рынок как хобби, 20% респондентов нравится обладать частью интересующих их компаний (20%).

Сохранить деньги, накопить на пенсию или «поиграться»? Что движет россиянами-инвесторами 2

Любопытно, что почти 90% участникам фондового рынка с опытом от трех лет доводилось терять деньги на инвестициях, у 44% потери были ощутимыми. Среди новичков инвестирования с опытом до года лишь две трети переживали опыт потерь, при этом только 12% теряли ощутимую часть. 

28% опрошенных инвесторов продавали хотя бы часть своих активов, 31% ничего не предпринимали, 41% приобретали новые активы. Респонденты, которые продавали рискованные активы, теряли ощутимую часть значительно чаще, чем в среднем (41%). Респонденты, которые покупали активы и ничего не предпринимали, теряли ощутимую часть значительно реже (28% и 25% соответственно).

Автор: Андрей Пермяков
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