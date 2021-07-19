Работать нужно 5 часов в день. Большее время вредит и вам, и задачам

Для того, чтобы получать от своего труда максимум, нужно его тщательно структурировать и сделать так, чтобы на работу уходило 4-5 часов в сутки. Многим это кажется нереальным, но лишь это разумно.

Работать стоит меньше, но эффективнее, уверена писательница Кери Вигинтон. И способы наладить рабочий процесс таким образом точно есть, у всех.

Кери пишет:

Я изменила свою жизнь, променяв стабильную зарплату мультимедийного журналиста, освещающего мир технологий, на гибкость внештатного автора, специализирующегося на здоровом образе жизни. Работать меньше, а не больше — вот ключ к моей продуктивности.

Основную часть работы она делает за 4-5 подходов по 55 минут, с получасовыми перерывами, во время которых разум «блуждает».

С таким графиком я попадаю в хорошую компанию. Хотя этот подход не строго научный, многие гуру продуктивности продвигают идею о том, что люди лучше всего работают четыре-пять часов в день.

Этот диапазон отчасти основан на известном исследовании обучения музыке под руководством психолога К. Андерса Эрикссона, из которого родилось «правило 10 тысяч часов».

По словам Алекса Сучжон-Ким Пана, писателя и консультанта из Кремниевой долины, специализирующегося на продуктивности, такой график не редкость для опытных людей. Элис Манро, Чарльз Дарвин и Габриэль Гарсиа Маркес относятся к числу творческих людей со схожими привычками.

Вместо того, чтобы работать слишком долго, они максимально увеличили количество времени для глубокого фокуса, — пишет он в книге «Отдых: почему вы делаете больше, когда работаете меньше», — и организовали свой день так, чтобы уделить 4 или 4,5 часа на действительно интенсивную глубокую работу.

Несмотря на то, что нет обширных исследований, посвященных работе и сосредоточенности, нейробиолог Калина Михальска тоже считает 4-5 часов в день оптимальным временем для работы. Но это число не универсально для всех, подчеркивает она, ведь у людей есть индивидуальные отличия «в сетях внимания и циркадных ритмах».

Влияет и то, как мы справляемся с эмоциями. «За последний год мы все пережили сильный стресс и тревогу, — говорит поведенческий невролог Борна Бонакдарпур. — Это само по себе влияет на способность к концентрации».

Если не принимать во внимание пандемию, по мнению Бонакдарпура, главные виновники нашей ограниченной способности сосредотачиваться — это когнитивная перегрузка и потребление энергии.

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«Когда вы увеличиваете метаболизм мозга, в нем появляются побочные продукты, которые необходимо убирать, — отмечает он. — Мозгу нужен отдых». Исследования показывают, что на каждые два часа сфокусированной работы «нужно от 20 до 30 минут перерыва».

Конечно, часть нашей работы не требует 100% внимания, добавляет Бонакдарпур. «Вот почему вы можете продолжать, даже если устали, — говорит он. — Но, как правило, в это время мозг функционирует на более низком уровне».

Итак, что стоит сделать для улучшения производительности и организации оптимального графика работы?

Работайте в несколько подходов, чтобы дать мозгу отдохнуть.

Планируйте перерывы

Не работайте во время перерывов.

Отдыхайте больше, если переутомились.

Определите наиболее творческие часы.

Контролируйте свою продуктивность.

Остерегайтесь отвлекающих факторов.

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