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Тревожные профессионалы: половина россиян эмоционально выгорели на работе

Тревожные профессионалы: половина россиян эмоционально выгорели на работе
Иллюстрация: Pixabay.com

Каждый второй россиянин испытывает ту или иную фазу эмоционального выгорания из-за событий прошлого года, когда удаленная работа стерла рамки личного и рабочего дня.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Половина россиян признались, что испытывают эмоциональное выгорание после 2020 г., пишет РБК со ссылкой на мартовское исследование телемедицинского сервиса «Доктор рядом», в ходе которого были с помощью чат-бота были опрошены 2,5 тыс. человек. 

В ходе теста у респондентов определяли три фазы эмоционального выгорания по методике психолога, профессора Виктора Бойко. При первой фазе, напряжении, человек испытывает чрезмерную усталость, при второй фазе, резистенции, у него из-за сильного эмоционального упадка возникают защитные реакции: к примеру, отстраненность и безразличие. Третья фаза — истощение: в этом случае физическое самочувствие становится хуже, человек работает на автомате, испытывает опустошения, относится к коллегам цинично.

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По данным исследования, каждый второй опрошенный испытывает постоянное напряжение, 62% респондентов признались, что чувствуют эмоциональную замкнутость (резистенцию), истощение — 47%. Половина опрошенных испытывают чувство тревоги, 31% опрошенных жалуются, что у них ухудшилось физическое состояние, сетуют на головную боль и проблемы со сном. 25% респондентов ощущают безвыходность ситуации и хотят сменить работу или профессию.

При этом 80% в той или иной степени довольны собой как профессионалами, а 40% заявили, что не ощущают психосоматических нарушений. 

Это не лень и не прокрастинация. Как понять, что вы выгорели до дна

58% опрошенных оценивают уровень стресса на работе как средний, 37% — как низкий, 5% — как высокий. Средний и высокий уровень стресса чаще всего испытывают работники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), сферы здравоохранения (74%), сотрудники банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%).

Эмоциональное выгорание грозит перерасти в синдром хронической усталости, и для борьбы с ним нужно не пытаться загонять себя, а отдыхать. 

Худшее, что вы можете сделать, когда истощены, — это отказаться от отдыха. Будучи больным, я не заставлял себя работать часами, а фокусировался только на 20 минутах. Я повышал свою продуктивность, посвящая эти 20 минут самой важной задаче. И в этой формуле нет трудоголизма, — говорил писатель и коуч Кинан Эрикссон.

Автор: Андрей Пермяков
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