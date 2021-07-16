Евгений Ройзман продает картину, чтобы заплатить штраф

Суд обязал экс-мэра Екатеринбурга перечислить в «казну» 65 тыс. руб.: 60 тыс. — за участие в трех акциях в поддержку Алексея Навального, 5 тыс. — за участие в деятельности нежелательной организации.

16 июля Евгений Ройзман написал на своей странице в соцсети:

— Продаю козу... У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тысяч. Платить мне не охота, да и денег у меня нет. А я недавно купил две замечательные картинки знаменитого кузнеца Александры Лысякова. Он раньше был очень крутой художник, и на рынке его работы встречаются крайне редко. А тут просто повезло. Одна работа — известный портрет Старика Букашкина 1976 г. Лучший, я думаю. Я его сегодня подарил Музею Наивного искусства, который я когда-то подарил городу. А вторая работа «Коза», 1978 г., размер 83/64. Вот ее я и хочу продать. 65 тысяч рублей. Стоит она дороже, но мне лишнего не надо.

Ранее DK.RU писал, что Октябрьский суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным в организации шествий в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Одним из аргументов следствия стали его посты в социальной сети. Через день Свердловский облсуд сократил срок ареста до одних суток, после чего Ройзмана выпустили из спецприемника.

Напомним, что в июне Фонду Ройзмана удалось собрать 150 млн руб. на лечение препаратом «Золгенсма» Саши Лабутина. Значительную часть средств внес «Фонд святой Екатерины» по распоряжению главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.