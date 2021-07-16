Евгений Ройзман продает картину, чтобы заплатить штраф
Суд обязал экс-мэра Екатеринбурга перечислить в «казну» 65 тыс. руб.: 60 тыс. — за участие в трех акциях в поддержку Алексея Навального, 5 тыс. — за участие в деятельности нежелательной организации.
16 июля Евгений Ройзман написал на своей странице в соцсети:
— Продаю козу... У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тысяч. Платить мне не охота, да и денег у меня нет. А я недавно купил две замечательные картинки знаменитого кузнеца Александры Лысякова. Он раньше был очень крутой художник, и на рынке его работы встречаются крайне редко. А тут просто повезло. Одна работа — известный портрет Старика Букашкина 1976 г. Лучший, я думаю. Я его сегодня подарил Музею Наивного искусства, который я когда-то подарил городу. А вторая работа «Коза», 1978 г., размер 83/64. Вот ее я и хочу продать. 65 тысяч рублей. Стоит она дороже, но мне лишнего не надо.
Ранее DK.RU писал, что Октябрьский суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным в организации шествий в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Одним из аргументов следствия стали его посты в социальной сети. Через день Свердловский облсуд сократил срок ареста до одних суток, после чего Ройзмана выпустили из спецприемника.
Напомним, что в июне Фонду Ройзмана удалось собрать 150 млн руб. на лечение препаратом «Золгенсма» Саши Лабутина. Значительную часть средств внес «Фонд святой Екатерины» по распоряжению главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.
Это давний сбор. Мы не могли им серьезно заняться, потому что работали по Мише Бахтину (еще один екатеринбургский ребенок с СМА-1 — прим. ред.) Все получилось — нам удалось собрать на 10 млн больше, и эти деньги уже пойдут на покупку лекарства для Саши. Одним из первых откликнулся Игорь Алтушкин, когда перевел первые 50 млн руб. через благотворительный фонд РМК. Потом от Фонда святой Екатерины было еще пять, теперь еще пятьдесят. Я очень признателен не просто от себя, от жителей города, — прокомментировал закрытие сбора Евгений Ройзман.