И участник, и организатор. Ройзмана арестовали на 9 суток и приговорили к 30 часам работ

Октябрьский суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным в организации акции 31 января. Одним из аргументов следствия стали его посты в социальной сети.

Евгения Ройзмана признали виновным по ч.2 ст.20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) за акцию, прошедшую 31 января. Бывший мэр Екатеринбурга арестован на девять суток. За участие в митинге 21 апреля его приговорили к 30 часам обязательных работ.

Евгений Ройзман и адвокат Юлия Федотова не смогли доказать, что лицо не может быть привлечено за одно событие как организатор и участник одновременно, суд все ходатайства отклонил.

По версии полицейских, вину Ройзмана доказывают следующие фразы из его Твиттера: «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари, надо выходить» и «Они делают все возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». Донос на Ройзмана в полицию написали представители АНО «Мы за перемены», пишет JustMedia.

Ранее Евгений Ройзман был признан участником двух зимних несанкционированных митингов в поддержку Навального, его дважды штрафовали на 20 тыс. руб.

Накануне юрист Юлия Федотова писала на своей странице в Фейсбук:

У нас с Евгением Ройзманом тут весело. Завтра в 9 идем в полицию за протоколом по ч.2 ст. 20.2 (организация). Суд, скорее всего, будет тогда же, Октябрьский, поскольку материалы по арестным статьям передаются в суд немедленно после составления протокола. Послезавтра — суд по ст. 20.33 (за участие в форуме в Москве).

Напомним, 31 января 2021 г. в Екатеринбурге прошло второе за месяц шествие в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По разным оценкам, на улицы города вышли несколько тысяч человек: министерство общественной безопасности Свердловской области назвало 2,3 тыс. человек, СМИ называли показатель в 7 тыс. человек.

Ранее DK.RU писал, что Евгений Ройзман отказался от идеи баллотироваться в Госдуму. Он объяснил это тем, что что «технически невозможно собрать подписи». При этом совсем исключать политику из своей жизни Розйман не собирается: