РЖД продаст объекты в центре Екатеринбурга на аукционе

Компания назвала стартовую цену комплекса бывшего Товарного двора в районе ул. Челюскинцев — 2,3 млрд руб. В перспективе на этом месте можно строить жилье. Но есть нюансы.

Площадь бывшего грузового двора станции Екатеринбург — Товарный составляет 175 тыс. кв. м. На участке размещены 63 объекта. РЖД не использует этот комплекс более 15 лет.

По условиям конкурса, покупателю придется сохранить часть построек, принадлежащих РЖД — служебные гаражи, производственное и офисное здания, здания столярного и кузнечного цехов, расположенные со стороны улицы Стрелочников.

Начальная цена лота — 2 млрд 320 млн руб. Прием заявок на аукцион завершится 28 июля, а аукцион состоится 12 августа.

Судьба этого участка беспокоит администрацию Екатеринбурга. Она выступила инициатором изменений, позволяющих установить здесь территориальную зону Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра). Благодаря этому инвесторы смогут возводить там жилье, торговые и деловые центры.

В прошлом году компания «Брусника» объявила о реализации жилого комплекса рядом с Товарным двором в рамках договора о развитии застроенных территорий.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область вошла в топ-20 регионов страны с самыми дорогими квартирами в новостройках. Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем по стране квадрат в новостройках стоит 103,95 тыс. руб.

Сейчас девелоперы форсируют строительство жилья. За второй квартал 2021 г. число кранов на стройках выросло на 19% по сравнению с серединой 2020 г. Но уже сейчас количество квартир в предложении — на историческом максимуме.

В последний год для рынка жилья все складывалось хорошо. Бегство от рисков, занимать было проще, чем копить. Сейчас этот запрос почти реализован, — отмечает Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН.

По его мнению, рынок жилья в Екатеринбурге будет постепенно сжиматься в объемах продаж, рост цен замедлится. Цены могут уйти выше. Но объем продаж во второй половине года будет ниже, чем во второй половине 2020 г.