В центре Екатеринбурга освободится большая площадка под застройку

РЖД намерена продать участок площадью ок. 200 тыс. кв. м. возле здания управления железного дороги. Сейчас там расположены склады. Компания примет решение до конца этого года.

В отношении этого участка будет установлена территориальная зона Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра). Поэтому инвестор сможет возводить там жилье, торговые и деловые центры.

Инициатором изменений стала администрация Екатеринбурга. Изменение зонирования выполняется с целью постановки на кадастровый учет территориальных зон. Участок не может располагаться в двух и более зонах. По факту участок большей частью уже расположен в зоне Ц-1, — рассказали в пресс-службе мэрии (цитата по 66.RU).

Сейчас станция Екатеринбург-Товарный закрыта и огорожена забором. Оттуда вывезена техника и инфраструктура РЖД, но остались капитальные постройки и частично железнодорожные пути.

В прошлом году компания «Брусника» объявила о реализации жилого комплекса рядом с Товарным двором в рамках договора о развитии застроенных территорий.

Напомним, что компания УГМК хочет возвести в центре Екатеринбурга пять небоскребов высотой от 130 до 180 м. Инвестиции в проект составят более 50 млрд руб. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции. Участок, который горожане уже знают как «Екатеринбург-Сити», застраивает УГМК. Пока на этой территории возведены Башня Исеть и отель Hyatt Regency Ekaterinburg, а также находится оружейный и рыболовный магазин Ballistica. Общая площадь участка составляет 8 га.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область вошла в топ-20 регионов страны с самыми дорогими квартирами в новостройках. Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем по стране квадрат в новостройках стоит 103,95 тыс. руб.

В начале июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге договорился о создании в Екатеринбурге еще одного жилого района. «Второй Академический» появится на юге города и будет рассчитан более чем на 290 тыс. человек.

Первый заместитель губернатора Александр Высокинский отметил, что проект поможет привлечь на территорию Екатеринбурга более 400 млрд руб. частных инвестиций, а также средств из федеральных источников на строительство школ и детских садов.