Дворы с wow-эффектом: каким должно быть внутреннее убранство современного ЖК

«Человеку всегда комфортно на природе, среди растений. Зелень и цветы радуют глаз, а чистым воздухом приятно дышать. Особенно посреди мегаполиса, закованного в бетон и асфальт».

DK.RU продолжает серию публикаций в рамках спецпроекта «УГМК строит стандарты жизни». Вместе с «УГМК-Застройщик» мы рассказываем о стандартах девелопмента, которые применяет компания к проектированию и строительству жилых комплексов. Предыдущий материал был посвящен эргономичным планировочным решениям квартир. Новый выпуск — о том, как застройщик проектирует и благоустраивает дворы своих ЖК.

Качественно выполненная дворовая территория — современный тренд и один из ключевых критериев выбора квартиры покупателем. Уделять внимание благоустройству внутренней территории так или иначе старается девелопер в любом классе жилья. Так, «УГМК-Застройщик» тщательно продумывает планировку и содержание каждого квадратного метра территории и учитывает главное — потребности и интересы резидентов.

Мы строим не квартиры и не дома, а пространство для комфортной жизни — на этой идее основаны стандарты девелопмента «УГМК-Застройщик». Человеку всегда комфортно на природе, среди растений. Зелень и цветы радуют глаз, а чистым воздухом приятно дышать. Особенно посреди мегаполиса, закованного в бетон и асфальт. Проектируя свои ЖК, мы учли эту потребность и уделили большое внимание зонированию и озеленению дворов, — рассказывает Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик».

Фото: сирень и гортензия во дворе жилого комплекса

Для воплощения своих стандартов девелопмента «УГМК-Застройщик» привлекает опытных партнеров — настоящих профессионалов своего дела. Создавать зеленые дворы девелоперу помогает «Территория ландшафтных решений Green Park». Генеральный директор компании, известный в Екатеринбурге эксперт по ландшафтному дизайну Юлия Сорокина уверена: концепция получилась действительно уникальной.

Любой свой проект мы хотим сделать особенным, поэтому нам очень приятно работать с партнером, поддерживающим наши идеи. Мировой тренд в озеленении пространств — это акцент на дикоросы, которые не требуют ухода. В Екатеринбурге их очень много, но в случае с объектами «УГМК-Застройщик» мы от этого тренда отказались и создали концепцию «всегда цветущий двор», где растут липы, ели, яблони, спиреи, гортензии, роза и другие подобные культуры. Все они, во-первых, цветут долго — с ранней весны до самой поздней осени. А во-вторых, имеют разный цвет коры и несколько раз за сезон меняют оттенок листьев. Постоянно получается новая цветовая гамма. Помимо деревьев и кустарников во дворах высажены цветы, причем некоторые клумбы выполнены под уклоном. Получилась дворовая территория с настоящим wow-эффектом, которая одновременно создает ощущение комфорта, — говорит она.

Фото: зеленый двор жилого комплекса

Если двор становится пространством для жизни — местом, где человек проводит часть свободного времени, он должен подходить для разных жизненных сценариев. Поэтому застройщик, опираясь на опыт экспертов проектной мастерской «АЛЕФ», зонирует дворовую территорию так, чтобы сделать ее максимально функциональной для разных групп резидентов.

Есть элементы внутренней плазы, которые относятся к категории must have любого нашего ЖК. Для спокойного отдыха предусмотрена лаунж-зона с эргономичными беседками, где можно спокойно посидеть, почитать книгу или «посерфить» в интернете, благо из любой точки двора есть доступ к быстрому бесплатному wi-fi. Если резидент предпочитает активный образ жизни, к его услугам воркаут-зона для тренировок на свежем воздухе, спортивный корт, где можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол (а зимой покататься на коньках), а также велодорожки. Для детей разных возрастов предусмотрены травмобезопасные игровые комплексы. Детские зоны покрыты настоящей природной галькой. Это экологично и позволяет детям развивать мелкую моторику. Мы первые из местных девелоперов стали применять этот тренд, вдохновившись европейскими примерами, — продолжает Евгений Мордовин.

Фото: беседки выполнены из натурального дерева

Инфраструктура игровых площадок учитывает потребностей детей в развитии и отдыхе. В подтверждение этого факта мы прогулялись по двору одного из жилых комплексов «УГМК-Застройщик» с психологом Центра когнитивных технологий «УГМК-Здоровье» Еленой Миллер.

У дошкольников когнитивное развитие идет через двигательную активность. Именно для этого на площадках «УГМК-Застройщика» много инвентаря, требующего от ребенка разнообразных движений и усилий (ползать, прыгать, висеть), мест для катаний на самокатах и велосипедах. Турники, лесенки, горки, балансиры обеспечивают физическое развитие ребенка, укрепляют мускулатуру, ловкость и смелость малышей, а также развивают межполушарное взаимодействие мозга. Песочница чудесно снимает психическое напряжение, развивает мелкую моторику. Домики обеспечивают закрытие потребности в безопасности детей дошкольного детства, которое есть у каждого ребенка. Школьникам необходимо сбрасывать накопленное физическое и умственное напряжение после школы. На помощь приходят корты, футбольные и баскетбольные поля, теннисные столы. Подросткам необходимо общаться, играть в настольные игры типа Мафии и Крокодила, поэтому здорово, когда есть на площадке беседки, лавочки, качели на несколько человек, — говорит она.

Фото: Елена Миллер инспектирует игровые зоны во дворах жилых комплексов

Фото: бизиборды во дворе жилого комплекса

Дворы у «УГМК-Застройщик» получились не только функциональными, но и экологичными — здесь компания переняла опыт ведущих европейских девелоперов: деревянные конструкции выполнены из натуральной лиственницы. Некоторые решения адаптируются по ходу строительства. Так, в ЖК «Нагорный» для прогулочных и велодорожек вместо асфальта впервые в жилом проекте Екатеринбурга было решено использовать современное композитное покрытие Elastopave. Оно поглощает воду и устойчиво к перепадам температур, поэтому дорожкам не страшен переменчивый уральский климат.

Фото: ландшафтный дизайн во дворе

За порядком на территории дворов всех жилых комплексов застройщика круглосуточно следят сотрудники его собственной управляющей компании — УК «Макаровский». Сами дворы закрыты для доступа посторонних лиц. Евгений Мордовин считает это правильным решением.

Фото: во дворах стоят столы для настольного тенниса

Наши ЖК — это экосистема только для своих. Закрытые дворы позволяют обеспечивать максимальную безопасность — самих резидентов, их личного и общественного имущества, поддерживать порядок и чистоту на территории. Иначе мы не смогли бы реализовать концепцию «двор без машин». Попадая во внутреннее пространство ЖК, резидента абсолютно ничто не должно беспокоить — это зона релаксации и комфорта. Тем более дворы всегда расположены внутри квартала, снаружи ограждения не видны и не нарушают общей эстетики, — говорит он.

Благоустройство внутренних пространств ЖК — вопрос не только концепции, но и инвестиций. Каждый стандарт «УГМК-Застройщик» предполагает серьезные объемы вложений для реализации. Так, создание двора одного дома в жилых проектах «УГМК-Застройщик» обходится компании в среднем в 50 млн руб.

Фото: зона отдыха