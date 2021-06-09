«Здесь не будет выключателей за шкафом». Что такое эргономичная планировка

«У нас есть стандарты при разработке планировочных решений: панорамное остекление теплых лоджий, мастер-спальни, высота потолка не ниже 2,7 м в классе комфорт и до 3,3 м в классе бизнес».

DK.RU совместно с компанией УГМК-Застройщик запустил спецпроект «УГМК строит стандарты жизни». В первой части мы рассказали, как уральский девелопер создал свод принципов, по которым проектирует, возводит и эксплуатирует все свои жилые комплексы. В нескольких публикациях мы расскажем, какие идеи девелопер вкладывает в каждый свой стандарт и как эти идеи реализуются на практике. Во втором выпуске спецпроекта речь пойдет об эргономичных планировках.

Рынок новостроек в регионе отличается крайне высокой конкуренцией, предложений в каждом сегменте много, а потому требования покупателя с каждым годом растут. Особенно высоки они в сегментах бизнес и элит. Люди, желающие приобрести такое жилье, привыкли получать только самое лучшее, самое качественное.

Свою задачу УГМК-Застройщик видит в том, чтобы эту планку выдерживать. Пространство каждого ЖК девелопер детально продумывает. Причем на каждом уровне: квартира, этаж, холлы, двор, паркинг, инфраструктурные объекты, прилегающая территория.

В основе создания планировочных решений — запросы современного покупателя, которые мы изучаем еще до начала проектирования. Мы детально прорабатываем все пространства: продумываем различные планировочные решения квартир-трансформеров, конфигурацию которых можно легко изменить по желанию покупателя. Мы единственный застройщик в Екатеринбурге, который осуществляет бесплатную перепланировку квартир на этапе строительства дома. Это важно, потому что в сегменте бизнес-класса покупатели предпочитают индивидуальные решения в интерьерах, в том числе и в зонирование пространства, — рассказывает Евгений Мордовин, генеральный директор УГМК-Застройщик.

Удобные планировки доступны не только покупателям бизнес-сегмента. В классе комфорт+ (например, в жилом районе «Изумрудный бор») можно выбрать квартиру white box для создания индивидуального дизайн-проекта или жилье с уже готовой отделкой. Покупателю остается лишь выбрать один из трех вариантов интерьера. Застройщик даже предоставит спецификацию на мебель, которая используется в том или ином интерьере — резиденту остается только заказать ее, и квартира полностью готова к проживанию.

Какой бы проект от УГМК-Застройщик ни выбрал покупатель, в квартире всегда продуманная разводка электрики — никаких выключателей «за шкафом», как в детстве. А вот рядом со спальным местом — будет обязательно.

У нас есть стандарты и при разработке планировочных решений квартир: панорамное остекление теплых лоджий, увеличенное остекление, мастер-спальни, квартиры с террасами, туалетные комнаты для каждой спальни, гардеробные, варианты планировочных решений с классическими кухнями и кухнями-гостиными, высота потолка не ниже 2,7 м в классе комфорт и до 3,3 м в классе бизнес, — продолжает Евгений Мордовин.

Вестибюли первых этажей застройщик оборудует панорамными сквозными холлами, через которые можно попасть на улицу или во двор, мягкими зонами ожидания и переговорными комнатами. Кроме того, каждый проект девелопера предусматривает наличие колясочных и велосипедных комнат, а также систем хранения корреспонденции. В домах бизнес-класса обязательным элементом является зона ресепшн, где «командует» собственная управляющая компания.

Мы продумываем планировки холлов дома, особое внимание уделяя при этом функциональности помещений, тщательно прорабатываем зонирование дворовой территории, учитывая интересы различных возрастных групп, главный акцент при этом мы делаем на зеленые насаждения, в основном — крупномеры, — отмечает генеральный директор УГМК-Застройщик.

Компания PRO REMONT ведет несколько проектов в жилых комплексах УГМК-Застройщик. Генеральный директор компании Светлана Стихина рассказала, насколько стандарты планировок девелопера соответствуют понятию «эргономичные».

«Мы стараемся сохранить существующее пространство и максимально комфортно в нем организовать зонирование, создаем интерьеры на любой вкус и бюджет. Наши процессы структурированы и выполняются под ключ по желанию заказчика — от разработки дизайн-проекта до воплощения в жизнь: отделка, меблировка, декорирование. В сегменте бизнес-класса удобно работать с вариантом отделки white box, потому что покупатели почти в 100% случаев предпочитают индивидуальные дизайн-проекты, а этот вариант отделки застройщика позволяет быстро приступить к воплощению дизайн-проекта: идеально ровные оштукатуренные стены, ровная стяжка пола, грамотная разводка электрики, качественные окна, радиаторы, продуманная система вентиляции — эти стандарты значительно упрощают отделочные работы с точки зрения временных и финансовых затрат», — отмечает Светлана Стихина.

Учитывая опыт реализации проектов у разных застройщиков, я смело могу утверждать, что планировочные решения УГМК-Застройщик максимально удобны и уже адаптированы для ремонтов и перепланировок. Я думаю, что у девелопера проведена большая работа в области разработки планировочных решений, продумано каждое из них. Планировочные решения девелопера уже учитывают функциональное зонирование зон для отдыха, работы, общения, игр и сна, приготовления еды и так далее, — резюмирует гендиректор Pro Remont.

И действительно, разработка планировочных решений — это большой пласт работ, который выполняют специалисты УГМК-Застройщик. За конечный результат несёт ответственность команда, состоящая из проектировщиков, дизайнеров интерьера, маркетологов и сотрудников отдела продаж. При проектировании помещения для инфраструктуры участвуют и представители операторов.

«Мы объединяем разные взгляды на планировочное решение как на продукт, что позволяет нам всегда быть в тренде. Проектировщики отвечают за инженерные решения, дизайнеры интерьера — за грамотную эргономику и зонирование, маркетологи и представители отдела продаж — за потребности целевой аудитории и опыт конкретных покупателей. Иногда мы меняем какие-то планировочные решения проекта даже на этапе его реализации, если получаем определенную обратную связь от покупателей, ведь цель УГМК-Застройщик — задавать новое качество жизни», — подводит итог Евгений Мордовин.

Фото предоставлены УГМК-Застройщик