Нет денег — придет боль. Как быстро финансовые проблемы вызывают физические недомогания

Проблемы с финансами приводят к тому, что некоторые участки мозга начинают работать в особом режиме, вызывая несколько лет спустя болевые ощущения в теле. Исследование.

Оказалось, что финансовый стресс вызывает физическую боль, и эту взаимосвязь можно выявить даже годы спустя. Как это возможно?

Боль — это не только биологический феномен. Хронические болезненные ощущения могут возникать и из-за дискриминации, беспокойства по поводу работы и общем психическом напряжении. Исследователи, пытаясь разобраться с факторами, которые влияют на боль и на которые влияет она, используют биопсихосоциальный подход.

В журнале Stress&Health опубликовано новое исследование о социальных факторах в отношении боли. Команда из Джорджии и Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе изучила истории семей, переживших «фермерский кризис 1980-х гг. на Среднем западе США. Это был период, когда многие лишились работы, стоимость земли упала, а предприятия закрылись. Тот финансовый кризис, как оказалось, связан с возникновением боли у людей 30 лет спустя.

За основу были взяты данные продолжительного исследования, которое длилось более 27 лет и изучало жизнь 508 супружеских пар, которые на момент начала исследования в 1991 году находились в раннем зрелом возрасте.

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Эксперты отслеживали ряд показателей: финансовое напряжение семьи в 1991, 1994 и 2001 годах по шкале от 1 до 4; ответы людей на вопросы, связанные с финансовым стрессом (например, «у нас достаточно денег, чтобы позволить себе необходимую одежду») в те же годы. Также с разницей в десять лет, в 1991 и 2001 годах, измерялось чувство контроля, также участники отмечали, насколько они согласны с утверждением «иногда я чувствую, что меня бросает по жизни из стороны в сторону».

Болевые ощущения в исследовании оценивались дважды, участники указывали, сколько боли они испытали в прошлом месяце и то, насколько сильной была эта боль, мешала ли она жизни и работа. Также людям представили список из почти 50 состояний физического здоровья и попросили указать, с какими из них они столкнулись за последний год — от простуды до рака.

Обнаружилась корреляция между финансовым напряжением в семье и чувством контроля во всех временных точках. Люди, которые испытывали финансовое напряжение, также чувствовали, что не контролируют свою жизнь. Финансовое напряжение и отсутствие контроля на ранних этапах исследования также были напрямую связаны с физической болью на более поздних этапах, то есть физическая боль может быть следствием стресса даже много лет спустя. Люди, у которых средний семейный доход был выше, испытывали боль реже.

В ходе исследования выяснилось, что траектории финансового стресса влияли на отношение к переживанию боли. Те люди, чьи финансовые трудности усугублялись за годы исследования, переживали соответствующее снижение чувства контроля в течение того же периода.

При этом неясно, почему потеря контроля и физическая боль связаны. Команда ученых выдвинула несколько предположений. Например, потеря контроля может привести к ошибочным решениям, которые, в свою очередь, приводят к боли или ухудшению физического состояния. Из-за хронического стресса в мозговых цепях, участвующих в реакции на стресс, могут возникнуть долгосрочные изменения, так что в появлении болевых ощущений спустя годы после стресса могут быть задействованы те же неврологические процессы.

У полученных результатов есть и недочеты. Например, люди с более высоким семейным доходом могли позволить себе более качественное медицинское обслуживание, вести более здоровый образ жизни (это касается и питания, и занятий спортом). Это могло снизить частоту появления боли в будущем.

Однако исследователи полагают, что между потерей контроля и негативными физическими и эмоциональными факторами все же есть прямая связь.

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