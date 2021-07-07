Даже без болезней и стресса не протянуть больше 150 лет. Что ученые поняли о старении

Задача увеличения продолжительности жизни захватила ученых в технологически развитых странах. Возможно, мы забудем о раке и инфарктах, но жить слишком долго наши клетки все равно не позволят.

Не просто о долголетии, а буквально о вечной жизни все чаще говорят в технологически развитых странах. В Кремниевой долине бессмертие уже возводят в ранг материальной цели. Множество известных людей из сферы высоких технологий вкладывают средства в попытки решения проблемы смерти, как если бы это было всего лишь обновление операционной системы смартфона, пишет Scientific America.

Исследователи сегодня задаются вопросом, как долго мы сможем прожить, если благодаря сочетанию счастливой случайности и генетики не умрем от рака, сердечных заболеваний и не попадем под автобус. По их мнению, если устранить все, что обычно убивает людей, способность человеческого тела восстанавливать равновесие в бесчисленных структурных и метаболических системах после сбоев все равно снизится со временем. И даже если в нашей жизни будет совсем немного факторов стресса, из-за этого постепенного снижения максимальная продолжительность жизни людей составит 120-150 лет.

Люди задаются вопросом: «Насколько долго могла бы просуществовать сложная человеческая система, если бы все остальное шло хорошо, и жила она в среде, свободной от стресса? — поясняет директор Центра исследований старения и человеческого развития Университета Дьюка Хизер Уитсон. По ее словам, результаты команды указывают на основополагающий «темп старения», который устанавливает пределы продолжительности жизни.

В рамках исследования Тимоти Пырков из сингапурской компании Gero и его коллеги изучили этот «темп старения» в трех больших когортах в США, Великобритании и России. Чтобы оценить отклонения в состоянии здоровья, они отслеживали изменения в количестве клеток крови и ежедневном количестве сделанных шагов, а затем проанализировали эти данные по возрастным группам.

Картина была одинаковой: с увеличением возраста некий фактор, помимо болезней, приводит к предсказуемому и постепенному снижению способности организма восстанавливать клетки крови или ходьбу до стабильного уровня после сбоя. С учетом предсказуемого темпа этих процессов назван диапазон жизни человека: от 120 до 150 лет. (В 1997 году Жанна Кальман, старейшая из когда-либо живших в истории людей, умерла во Франции в возрасте 122 лет.)

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Также во время исследований оказалось, что с годами реакция организма на потрясения все больше отклоняется от стабильной нормы, требуя больше времени для восстановления.

Авторы исследования указали на социальные факторы, которые отражают полученные данные. «Мы наблюдали крутой поворот примерно в возрасте от 35 до 40 лет, что было довольно удивительно», — говорит Пырков. Например, отмечает он, именно в этот период спортсмены часто заканчивают карьеру. Это «указывает на то, что что-то в физиологии действительно изменяется в этом возрасте».

Профессор эпидемиологии и биостатистики Иллинойского университета в Чикаго С. Джей Ольшанский подчеркивает, что жить долго не то же самое, что долго жить здоровым. «Основное внимание следует уделять не тому, чтобы жить дольше, а тому, чтобы дольше сохранить здоровье», — подчеркивает он. По мере того, как люди его теряют, именно качество жизни начинает играть все большее значение.

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