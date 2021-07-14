Мэрия Екатеринбурга утвердила проект логоцентра недалеко от Шарташа. Местные жители против

Стоимость всего проекта транспортно-логистического центра оценивается в 10 млрд руб. Он займет 123 га из всей выделенной территории в 162 га. Местные жители опасаются, что стройка погубит озеро.

Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства транспортно-логистического центра «Уральский». ТЛЦ расположится возле поселка Калиновский, севернее Шарташа. Общая площадь проектируемой территории — 162 га, непосредственно объект будет занимать 123 га.

В проектной документации говорится, что логоцентр разработан для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с принципами Стратегического плана развития Екатеринбурга. Проект планировки определяет перспективные решения развития железнодорожной инфраструктуры, улично-дорожной сети, сети городского общественного транспорта, инженерной инфраструктуры.

Подрядчик планирует реконструировать улицу Мурзинскую на протяжении 1,6 км, а также построить дублирующий проезд — 1,2 км. Тем не менее жители Калиновского против нового проекта. Активисты собрали 1095 подписей под обращением к президенту РФ с просьбой отказаться от строительства транспортно-логистического центра на территории. Местные жители оказались обеспокоены начавшейся вырубкой лесов и развернувшейся стройкой.

Ранее гендиректор ТЛЦ «Уральский» Сергей Кирсанов заверил, что на территории логопарка не будут строить производственные или промышленные объекты и не будут хранить или утилизировать опасные грузы.

Мы прошли несколько прокурорских проверок, по всем нашим документам есть положительное заключение. Землю мы выкупили у УГМК, однако разрешения на строительство у нас пока нет, поэтому активных действий на территории не ведется, только подготовка в рамках рекультивации. Мы приглашали активистов посетить наши площадки в других городах, приглашали людей из близлежащих домов, чтобы они сами посмотрели, как все работает, но в ответ звучат слова про промзону, мусоросжигательный завод, захоронения, — рассказал г-н Кирсанов для Е1.RU.

Гендиректор ТЛЦ уточнил, что его компания заказывала экологические исследования возможного влияния строительства на озеро Шарташ. Однако они ничего не показали. Сергей Кирсанов утверждает, что водоем расположен далеко от ТЛЦ, и опасения жителей, что здесь будет большая промзона, беспочвенны.

Он объяснил необходимость проекта в том, что через город проходит Транссибирская магистраль и есть потребность в перевозках грузов, а также подчеркнул, что проект долго прочитывали с точки зрения наличия транспортных ресурсов, в первую очередь — выезда на ЕКАД.

Нам тоже не хочется создавать пробку на улице Трудовой, надо пробить дорогу до кольцевой автодороги и сделать новую развязку, чтоб автомобили приезжали в ТЛЦ не через городские улицы, — объяснил он. — Мы строим центр по отработанной технологии за свои деньги, а после того, как на месте появится железнодорожная станция, отдадим ее РЖД, — рассказал Сергей Кирсанов.

Ранее DK.RU рассказал о слушаниях по проекту спорного логопарка. Против строительства логопарка выступили жители микрорайона Калиновский. Они считают, что расположенное неподалеку озеро Шарташ из-за проекта обмелеет и превратится в болото.