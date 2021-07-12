РАНХиГС представила на ИННОПРОМе новый проект: «кадровый тик-ток» для растущего бизнеса

Открытый, доступный, краткосрочный, драйвовый и бесплатный — и все это про новый проект бесплатного поиска и переобучения сотрудников под растущие потребности бизнеса.

Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) совместно с Департаментом по труду и занятости населения Правительства Свердловской области представил на международной выставке ИННОПРОМ-2021 проект бесплатного поиска и переобучения сотрудников под растущие потребности и новые задачи бизнеса. Это часть федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Пока спланирован трехлетний цикл работы, но возможна его пролонгация.

Публике презентовали действительно свежий набор решений по снятию «болей» кадровых служб предприятий промышленности и сферы услуг. Людям предлагается освоение новой профессии, бесплатное и оперативное, которое позволит вырасти профессионально и финансово, заняться чем-то новым, перейти в отрасль с высоким спросом на профессионалов.

Возможностью бесплатного (за счет средств федерального бюджета) получения новой профессии могут воспользоваться следующие категории граждан:

те, кто ищет новую работу, включая безработных;

лица в возрасте 50+;

лица предпенсионного возраста;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

За июнь обучение по этой программе одобрено почти для тысячи жителей области, но, по сути, прием заявок только начался, программа лишь набирает обороты.

По словам представителя Департамента по труду и занятости населения Василия Агафонова, потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленная работодателями Свердловской области, по состоянию на 1 июня 2021 г. составила 15 428 единиц. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Он подчеркивает, что только в нынешнем году по программе будет обучено или переучено как минимум 2124 жителя Свердловской области. Не менее 75% из них будет гарантировано трудоустроено. Причем это может быть как договор трудового найма, так и открытие собственного ИП, а также получение статуса самозанятого.

Главная наша задача — обеспечить занятость населения в условиях напряженности на рынке труда, которую вызвала пандемия, — подытожил Василий Агафонов.

РАНХиГС выбрана одним из трех федеральных операторов проекта. На территории Свердловской области ее интересы представляет филиал — Уральский институт управления.

Мы готовы дать будущим сотрудникам предприятий навыки в сфере управления, командной работы, лидерства, и готовы адаптировать свои образовательные программы, разрабатывать новые — под текущие и растущие запросы бизнеса, — заявил на презентации проекта директор института Руслан Долженко.

Интерес бизнеса к проекту обозначили ведущие игроки сразу двух растущих секторов экономики — информационных технологий и банковского. По словам заместителя руководителя управления клиентского сервиса компании СКБ Контур Яны Мингалевой, их компании нужно ежемесячно сто и более сотрудников прежде всего в службу технической поддержки: «Привычные некогда инструменты «пассивных откликов» в период пандемии почему-то не работают, инициативная мобильность на рынке труда ослабла, поэтому мы сами начинаем искать тех, кто нам нужен, обучаем их. Прекрасно, что в этом будет помогать государство и такие мощные вузы, как РАНХиГС».

Управляющий банка ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов рассчитывает, что этот инструмент содействия занятости поможет бизнесу снизить показатели текучести кадров: «В нашей сфере наиболее массовая профессия — консультант, она же требует отработки определенных навыков, которые может дать сильный образовательный партнер: собранность, стрессоустойчивость, командность… Связка органов власти, отвечающих за показатели безработицы, и таких системных обучающих центров как РАНХиГС, поможет банковскому сектору успешно закрывать кадровые вопросы при планировании развития вширь и вглубь».

Напомним, пандемия сформировала гигантский спрос на целые профессиональные категории. Например, работников колл-центров. В данный момент в них остро нуждается, в числе прочих, сфера медицинских услуг. Проект содействия занятости готов быстро и без лишней бюрократической волокиты отвечать на такие запросы времени. Или, как заявил Руслан Долженко, это своеобразный вариант «кадрового тик-тока» для бизнеса — открытый, доступный, краткосрочный, драйвовый и бесплатный.