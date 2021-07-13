В России спрогнозировали рост зарплат и цен на «абсолютно все» продукты питания

«Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить». По прогнозу в России должны резко вырасти средние зарплаты — но стремительно дорожают и необходимые продукты.

Этой осенью могут подорожать абсолютно все продукты питания, прежде всего самые необходимые, от которых невозможно отказаться, такие как макароны, сахар и крупы, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. В сентябре-ноябре также должны подешеветь сезонные продукты, но кратковременно — год к году они все равно будут дорожать.

Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить… Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся, — рассказал Петр Шелищ.

Инфляция в России сейчас находится на пятилетнем максимуме — 6,3%, при этом продуктовая инфляция выше —8,67%, а отдельные сезонные овощи подорожали на 50% и более.

Вместе с тем, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Минэка средняя зарплата в России в 2021 г. превысит 56 тыс. руб., увеличившись почти на 5000 руб., или на 9,1%, относительно уровня 2020 г., пишут «Ведомости». По прогнозу ведомства, с 2022 г. зарплаты будут расти в среднем на 6,6% в год и к 2024 г. вырастут до 68 тыс. руб. Обновленный прогноз выше предыдущих: в апреле Минэкономразвития ожидало роста зарплат в этом году на 7,4% до 54,8 тыс. руб.

Рост зарплат, несмотря на стагнацию и даже падение реальных доходов граждан — феномен прошлого и текущего года, считает руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он объясняет это в том числе легализацией теневых доходов, сокращение материальных выплат в бюджетному секторе, а также инфляцией и ослаблением рубля.