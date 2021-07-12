Обанкротился второй владелец индустриального парка «Богословский»

Акции УК парка, принадлежащие ООО «Энергетические проекты-К», продадут на банкротных торгах. Весной была запущена аналогичная процедура в отношении пакета акций другого собственника объекта.

Двое из трех владельцев АО «Управляющая компания Индустриального парка «Богословский» признаны банкротами — ООО «Энергетические проекты-К» и ООО «Эпсилон». Каждому из них принадлежит треть акций.

19 апреля появилась информация о продаже на банкротных торгах пакета акций ООО «Эпсилон», 9 июля — акций ООО «Энергетические проекты-К».

Лот №1 — 12 000 000 (Двенадцать миллионов) обыкновенных бездокументарных именных акций АО «Управляющая компания Индустриального парка «Богословский» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33698-D, что составляет 33,33 % уставного капитала АО «Управляющая компания Индустриального парка «Богословский», — говорится в описании лота.

Начальная цена — 31 млн 307 тыс. руб. (без НДС).

Торги, где будет реализован пакет акций, принадлежащий ООО «Энергетические проекты-К», намечены на 25 августа. Заявки на участие принимаются до 18 августа. Заявки на участие в торгах по продаже пакета акций, которым владеет ООО «Эпсилон», принимаются до 21 июля. Дата их проведения не указана.

Я не очень удивился, когда в мае появилась информация о банкротстве одного из собственников индустриального парка «Богословский» — всякое бывает. Но когда то же самое происходит со вторым, создается ощущение, что источник их проблем именно парк. Что он «не взлетает». В этом случае владение парком становится своего рода «горящей картофелиной», которая приносит несчастье. Я не погружался в отчет об оценке, где описаны все активы. Но думаю, что она проведена корректно, ведь оценщик несет финансовую ответственность, — комментирует независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

Напомним, что «Богословский» был создан в Краснотурьинске в 2014 г. Он позиционируется свердловскими властями как пример успешной работы по привлечению инвестиций. Однако сроки строительства инфраструктуры здесь несколько раз срывались, учредители управляющей компании не могли договориться об увеличении уставного капитала. Пул резидентов за время существования парка несколько раз сменился.

Ранее DK.RU писал, что «Титановая долина» заняла седьмую строчку рейтинга ОЭЗ среди особых экономических зон промышленно-производственного типа (их 15). Ее «похвалили» за превышение плановых значений по количеству созданных рабочих мест и за объем уплаченных резидентами налогов, таможенных сборов и страховых платежей. Проект признали «достаточно привлекательным с инвестиционной точки зрения».

Напомним, что компания PNK group объявила о запуске новой площадки для бизнеса между Екатеринбургом и Березовским. Новый узловой мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) планируют назвать «Уральский». Территория индустриального парка составляет порядка 16 гектаров, на ней можно возвести 80 тыс. кв. м индустриальных зданий.