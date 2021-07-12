«Титановая долина» оказалась в середине рейтинга ОЭЗ в своей группе

Минэкономразвития РФ опубликовало рейтинг эффективности функционирования особых экономических зон за 2020 г. «Титановая долина» признана «достаточно привлекательной с инвестиционной точки зрения».

Сейчас в России 38 ОЭЗ, они разделены на четыре типа: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовая. В рейтинге Минэкономразвития РФ ОЭЗ оцениваются по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности. Учитываются деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, работа органов управления и другие параметры.

ОЭЗ «Титановая долина» заняла 7 место в рейтинге среди особых экономических зон промышленно-производственного типа (их 15). Ее «похвалили» за превышение плановых значений по количеству созданных рабочих мест и за объем уплаченных резидентами налогов, таможенных сборов и страховых платежей.

Особенностью IV Национального рейтинга стало проведение серии экспериментов по оценке оперативности реагирования и полноте ответов на запросы потенциальных инвесторов по официальным контактам (телефонный звонок англоязычного потенциального инвестора, письменный запрос англоязычного потенциального инвестора, письменный запрос российской организации малого бизнеса).

Несмотря на изменение специфики рейтинга, можно выделить особые экономические зоны, которые стабильно занимают лидирующие позиции: «Алабуга», «Липецк», «Дубна», «Технополис «Москва», «Санкт-Петербург». Их эффективность обусловлена, в том числе, высоким уровнем клиентоориентированности, налаженной коммуникацией с органами исполнительной власти и информационной открытостью, — отмечает Ассоциация кластеров и технопарков России, партнер Минэкономразвития РФ в подготовке рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

ОЭЗ «Титановая долина» признали «достаточно привлекательной с инвестиционной точки зрения» (2 группа). В 1 группу, ОЭЗ, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью, вошли «Алабуга» (Татарстан), «Липецк», «Тольятти», «Ступино Квадрат» (Московская область).

В качестве ключевого события 2020 г. для ОЭЗ «Титановая долина» Минэкономразвития РФ выделило старт строительства грузовой железнодорожной линии на площадке «Верхняя Салда». Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и ОАО «РЖД».

Длина железнодорожной ветки составит 7,3 км. В особой экономической зоне появится железнодорожная станция, 12 путей, 18 стрелочных переводов, а также подъездной путь к станции Верхняя Салда.

Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год. Обе станции будут иметь ключевое значение для перспективных объемов перевозок грузов местных предприятий. После всех выполненных мероприятий станция Верхняя Салда сможет принимать длинносоставные и контейнерные поезда, обслуживать грузоотправителей с учетом передовых технологий холдинга «РЖД», — комментирует начальник СвЖД Иван Колесников.

Завершить железную дорогу в «Титановую долину» планируют в 2022 г.

По данным Justmedia.ru, в этом году «Титановая долина» планирует занять 620 миллионов рублей в виде невозобновляемой кредитной линии. Деньги пойдут на финансирование затрат по строительству здания инженерно-технических служб (в том числе на проектирование и согласование документации), универсального производственного корпуса (путем реконструкции) и проектирование и согласование проектной документации по строительству многофункционального производственного корпуса.

Ранее DK.RU писал, что пул резидентов ОЭЗ остается нестабильным. В марте Свердловский мининвест через суд расторг контракт с резидентом «Титановой долины» компанией «Микромет».

Она планировала открыть завод по выпуску титановых порошков. Инвестиции в проект оценивались в 246,1 млн руб. Компания начала подготовку к работе, получила разрешение на строительство в администрации Верхнесалдинского городского округа, арендовала у ОЭЗ участок площадью 1,3 га со всеми необходимыми коммуникациями. Однако строительство так и не началось.

Между тем из «Титановой долины» ушел крупный инвестор «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» (подразделение финской компании Huhtamaki). Финны планировали создать на Урале производство экологически чистой упаковки для яиц и держателей для стаканчиков из переработанного волокна

В то же время в январе 2021 г. ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» начали строить в «Титановой долине» инновационный завод. Стоимость проекта оценивается в 16 млрд руб.