«Мир стал сложный? Да, сейчас нарушаются привычные схемы, знакомые явления выглядят иначе»

Татьяна Черниговская: «Это началось не так давно, может быть в последние 3-4 года, до коронавируса. Но он этот переход завершил. Мы оказались на другой планете, и нет никаких шансов, что мы вернемся».

Татьяна Черниговская, известная ученая-нейролингвист, пишет в своем блоге на Facebook о современном мире и изменениях, которые нам предстоит принять и пережить:

— Все постоянно говорят, что мир-де стал такой сложный, и очень трудно отличить, где правда, а где фейк, подделка. Но многозначным и противоречивым мир был всегда. Чего не было — это гигантской скорости изменений. На что раньше у человечества уходили сотни тысяч лет, потом стали уходить тысячи, потом сотни, потом — это уже близко к нам — десятки лет. То же самое сейчас происходит за один день, а может быть, даже два раза в день.

Только ты привык к своему телефону, как появилась новая модель, и нужно переучиваться. Потому что все вокруг вынуждает тебя делать это. И делать очень быстро.

Другой важный момент: в мире стали нарушаться привычные схемы, а знакомые явления выглядят иначе. Это очень похоже на то, что происходит с моей любимой литературной героиней — Алисой в Стране чудес. Кстати, если вы давно не открывали эту книгу — откройте. Вы увидите, что в ней показано то, что на самом деле сейчас происходит с нашим миром. А именно: все вещи и процессы будто перевернуты с ног на голову. Это какой-то другой мир, и мы в нем теперь живем. Это началось не так давно, может быть в последние 3-4 года, еще до коронавируса. Но он этот переход завершил. Мы оказались на другой планете, и нет никаких шансов, что мы вернемся. Нужно как-то устраиваться в этом необычном мире.

— У социологов есть такая величина — число Данбара. Это допустимое количество социальных связей, которое может быть у данного субъекта в зависимости от размера его мозга.

Ведь каждый из нас имеет какое-то количество связей — с разными организациями, с людьми, а через них — с другими людьми. Наша жизнь проходит в этих социально-культурных сетях.

И вот, например, у обезьян мозг небольшой и численность социальной группы не превышает 50 особей, а ближний круг — всего 3-4 компаньона. У человека крупнейший мозг среди приматов, и потому у нас это окружение может быть гораздо шире. Исходя из размеров нашего мозга, мы можем общаться со 100–150 людьми, из которых 12–15 близких.

А теперь посмотрите в свои телефоны. Что вы там видите? У человека XXI века — сотни и тысячи связей. Почему мы еще не рехнулись — честно говоря, непонятно.

Раньше мы говорили: хочешь, чтобы мозг дольше оставался пластичным — выброси записную книжку, помни наизусть все телефоны друзей и родных. Сейчас это звучит уже по меньшей мере странно. Невозможно помнить то количество связей, которое есть у меня в телефоне. Невозможно хранить в памяти расписание даже на следующую неделю. Потому что очень много всего происходит за единицу времени. Поэтому мы сталкиваемся с обвалом социальных структур, и этот обвал еще только начался, основное впереди.

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