Дни до отпуска тянутся бесконечно, а сам он пролетит мгновенно? Перехитрите мозг

Для того, чтобы даже неделя отпуска показалась маленькой жизнью, важно не только наполнить это время интересными делами, но и заставить мозг правильно отсчитывать дни и часы. Разбираемся.

Ожидание отпуска прекрасно. Это утверждение, кажется, нельзя оспорить. Но бывало ли у вас когда-либо ощущение, что еще не начавшийся отпуск вот-вот закончится? Если да — вы не одиноки. Недавнее исследование показало, что примерно у половины людей возникает ощущение, что путешествие скоро закончится в момент, когда оно еще даже не началось. И у этого эффекта есть определенные побочные эффекты: в отпуске вы можете потратить огромные деньги на еду в ресторане, так как захотите получить от отдыха максимум, или запланируете совсем мало экскурсий из-за опасения, что так и не найдется дня для спокойного отдыха на пляже.

Можно ли этого избежать?

Когда мы чего-то ждем, обычно мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Например, люди, которые очень любят и ждут Новый Год и последующие каникулы, мысленно ощущают, что эти дни пролетят очень быстро. В отличие от тех, кто не так сильно ждет праздник, ведь перед ним нужно купить продукты и подарки, отмыть квартиру, приготовить ужин на семью и гостей.

По иронии судьбы, тоска по чему-то сокращает свою продолжительность в мысленном взоре.

Часы разума

Большинство людей верят в то, что время летит незаметно, если мы развлекаемся. Исследования доказывают, что людям кажется, что время набирает обороты в том случае, когда они заняты чем-то приятным и увлекательным. Этот подход многие применяют и при планировании отпуска.

Люди автоматически думают, что каникулы пролетят очень быстро. При этом из-за накопившейся усталости и тоски по отпуску может казаться, что время до отпуска тянется безумно долго.

Если попросить людей оценить продолжительность гипотетических выходных, проведенных ужасно или прекрасно, разница будет огромна: ужасные суббота и воскресенье оцениваются нами как практически бесконечные, в отличие от прекрасных, которые, как кажется, пролетают просто мгновенно.

Думайте часами и днями

Очень важно преодолеть это предвзятое восприятие и сосредоточиться на фактической продолжительности. С нетерпением ожидая предстоящее событие, такое как отпуск, важно регулярно напоминать себе, сколько дней он продлится.

Так у вас будет объективная оценка продолжительности предстоящего отдыха и вы сможете насладиться им по полной, не боясь что-то упустить или так не дать телу и душе спокойствия.

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