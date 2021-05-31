Деньги приносят счастье? Только если вы тратите их на других. Исследование

Конечно, рост зарплаты играет роль, когда вам не хватает на ежедневные нужды. Но после определенной суммы деньги уже не слишком радуют, и это повод... грустить или разобраться с тратами.

Можно ли купить счастье? Мнения разнятся. Профессор менеджмента Гарвардской школы бизнеса Артур Брукс попытался разобраться в этом вопросе, пишет The Atlantic.

В 2020 году два нобелевских лауреата по экономике опубликовали статью, которая вызвала большой общественный резонанс. Тщательный анализ показал: люди уверены, что качество их жизни станет выше, если они начнут зарабатывать больше, а дополнительные деньги при невысокой зарплате могут значительно улучшить самочувствие. При этом хорошо себя чувствовать готовы люди с ежегодным доходом в $75 тыс. (сегодня это примерно $92 тыс.).

Статья вызвала множество разговоров, генеральный директор одной компании даже повысил минимальную оплату труда сотрудников до $70 тыс. в год (и снизил собственную зарплату до этого уровня).

В начале 2021 года вышла еще одна статья на эту тему, в ней было сказано, что даже за пределами этого уровня доходов ощущение благополучия продолжает расти. Это не значит, конечно, что за деньги можно купить счастье.

Я построил график исходных данных о доходах, полученных в результате исследования, и обнаружил, что уровень счастья значительно сглаживается после $100 тыс. Даже при более высоком уровне дохода человек не становится намного счастливее. Вывод можно сделать тот же, что и десять лет назад: деньги улучшают благополучие при низком уровне доходов.

Человек, который зарабатывает достаточно, вряд ли станет намного счастливее, превратившись в миллиардера. Но людям очень сложно это понять и принять. Многие ведут себя так, будто богатство автоматически делает нас счастливее, независимо от его размера.

Когда доходы находятся ниже определенного уровня, попытка добыть дополнительные деньги — разумный способ достичь счастья. Как неоднократно доказывали экономисты, на низком социально-экономическом уровне благополучие повышается с увеличением дохода, потому что это облегчает проблемы, связанные с бедностью. Люди могут начать нормально питаться, платить за образование детей и медицину, тем самым снижается уровень несчастья

Усиление положительных эмоций и ослабление отрицательных связано с независимыми неврологическими процессами, но немногие из нас осознают разницу. Все, что мы знаем, так это то, что у нас не хватало денег, потом их стало больше — и мы почувствовали себя лучше. Неверный вывод о том, что за деньги можно купить счастье, очень крепко сидит в нашем сознании.

По большому счету небольшой размер экрана телевизора или малая мощность автомобиля не делает человека несчастным. Но это не значит, что люди с более, чем шестизначными доходами должны перестать работать. Оказывается, успехи в работе приносят счастье независимо от уровня доходов. Но работать больше только ради денег бессмысленно, поскольку ни одна из крупнейших жизненных проблем, которые обычно связаны с отношениями, этим не решается. Наоборот, чем больше времени мы тратим на бесплодную погоню за доходами, тем меньше остается времени на любовь.

Проблема сложная, но, к счастью, есть лазейка. Исследования показывают, что решающее значение для благополучия самых богатых людей имеет то, как они тратят деньги. Счастье приносит трата денег на впечатления, на «покупку» времени и на помощь другим людям.

Ключевой фактор, объединяющий все эти подходы, — другие люди. Покупая впечатления, будь то отпуск или просто ужин вне дома, вы станете еще счастливее, если разделите их с тем, кого любите. Друзья и семья — это две ключевые составляющие благополучия, и совместное время с ними оставляет приятные воспоминания, которыми мы можем наслаждаться всю оставшуюся жизнь — в отличие от дизайнерской обуви, которая изнашивается или выходит из моды.

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