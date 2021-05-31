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Деньги приносят счастье? Только если вы тратите их на других. Исследование

Деньги приносят счастье? Только если вы тратите их на других. Исследование
Иллюстрация: pixabay.com

Конечно, рост зарплаты играет роль, когда вам не хватает на ежедневные нужды. Но после определенной суммы деньги уже не слишком радуют, и это повод... грустить или разобраться с тратами.

#ЛАЙФХАКИ

Можно ли купить счастье? Мнения разнятся. Профессор менеджмента Гарвардской школы бизнеса Артур Брукс попытался разобраться в этом вопросе, пишет The Atlantic.

В 2020 году два нобелевских лауреата по экономике опубликовали статью, которая вызвала большой общественный резонанс. Тщательный анализ показал: люди уверены, что качество их жизни станет выше, если они начнут зарабатывать больше, а дополнительные деньги при невысокой зарплате могут значительно улучшить самочувствие. При этом хорошо себя чувствовать готовы люди с ежегодным доходом в $75 тыс. (сегодня это примерно $92 тыс.).

Статья вызвала множество разговоров, генеральный директор одной компании даже повысил минимальную оплату труда сотрудников до $70 тыс. в год (и снизил собственную зарплату до этого уровня).

В начале 2021 года вышла еще одна статья на эту тему, в ней было сказано, что даже за пределами этого уровня доходов ощущение благополучия продолжает расти. Это не значит, конечно, что за деньги можно купить счастье.

Я построил график исходных данных о доходах, полученных в результате исследования, и обнаружил, что уровень счастья значительно сглаживается после $100 тыс. Даже при более высоком уровне дохода человек не становится намного счастливее. Вывод можно сделать тот же, что и десять лет назад: деньги улучшают благополучие при низком уровне доходов.

Человек, который зарабатывает достаточно, вряд ли станет намного счастливее, превратившись в миллиардера. Но людям очень сложно это понять и принять. Многие ведут себя так, будто богатство автоматически делает нас счастливее, независимо от его размера.

Когда доходы находятся ниже определенного уровня, попытка добыть дополнительные деньги — разумный способ достичь счастья. Как неоднократно доказывали экономисты, на низком социально-экономическом уровне благополучие повышается с увеличением дохода, потому что это облегчает проблемы, связанные с бедностью. Люди могут начать нормально питаться, платить за образование детей и медицину, тем самым снижается уровень несчастья

Усиление положительных эмоций и ослабление отрицательных связано с независимыми неврологическими процессами, но немногие из нас осознают разницу. Все, что мы знаем, так это то, что у нас не хватало денег, потом их стало больше — и мы почувствовали себя лучше. Неверный вывод о том, что за деньги  можно купить счастье, очень крепко сидит в нашем сознании.

По большому счету небольшой размер экрана телевизора или малая мощность автомобиля не делает человека несчастным. Но это не значит, что люди с более, чем шестизначными доходами должны перестать работать. Оказывается, успехи в работе приносят счастье независимо от уровня доходов. Но работать больше только ради денег бессмысленно, поскольку ни одна из крупнейших жизненных проблем, которые обычно связаны с отношениями, этим не решается. Наоборот, чем больше времени мы тратим на бесплодную погоню за доходами, тем меньше остается времени на любовь.

Проблема сложная, но, к счастью, есть лазейка. Исследования показывают, что решающее значение для благополучия самых богатых людей имеет то, как они тратят деньги. Счастье приносит трата денег на впечатления, на «покупку» времени и на помощь другим людям.

Ключевой фактор, объединяющий все эти подходы, — другие люди. Покупая впечатления, будь то отпуск или просто ужин вне дома, вы станете еще счастливее, если разделите их с тем, кого любите. Друзья и семья — это две ключевые составляющие благополучия, и совместное время с ними оставляет приятные воспоминания, которыми мы можем наслаждаться всю оставшуюся жизнь — в отличие от дизайнерской обуви, которая изнашивается или выходит из моды.

Ранее на DK.RU: Вы можете умереть в 40 или прожить до 120 лет. Так нужно ли копить на старость?

Автор: Александра Клименко
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