На выборы в Госдуму от уральских регионов претендует бизнесмен из «списка Титова»

Сергей Капчук возглавит список «Партии роста» от регионов Урала — это Свердловская, Курганская, Челябинская области, а также Республика Коми и Пермский край.

Бизнесмен также будет баллотироваться в Госдуму по Березовскому одномандатному округу. Об этом Сергей Капчук сообщил на своей странице в Facebook.

Кандидатура Сергея Капчука интересна тем, что он один из бизнесменов, вернувшихся в России после длительного преследования. Напомним, в отношении Сергея Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, а также его брата Константина еще в начале 2000-х было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Братьев обвинили в приобретении квартиры в Москве стоимостью 2 млрд неденоминированных руб. (2 млн руб. после деноминации 1998 г.). По версии следствия, братья Капчуки похитили у ГУП «Свердловская железная дорога» деньги, которые предполагалось пустить на строительство квартиры в Москве для представительства губернатора Свердловской области. Воспользовавшись связями и должностью в представительстве губернатора, Сергей Капук добился, чтобы средства перевели на счет подставной фирмы его брата. В 2006 г. суд признал Капчуков виновными.

Константин Капчук уже отбыл срок по этому делу, его брат Сергей с конца 2009 г. скрывался за границей и вернулся в Россию только в сентябре 2018-го. Сергей Капчук стал первым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова. В него вошли предприниматели, уехавшие за рубеж из-за судебных преследований. Бизнес-омбудсмен представил этот перечень президенту РФ Владимиру Путину, а бизнесменам пообещал, что после возвращения на родину их не будут преследовать в суде по прежним делам.

Однако с Капчуком вышло не так. Как рассказывал DK.RU, дело бизнесмена передали в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и в мае 2019 г. Сергея Капчука приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. От исполнения наказания он освобожден в рамках амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, судимость с Капчука была снята.

Сергей Капчук отрицает свою вину и считает, что дело сфабриковано. До 2005 г. он был одним из совладельцев Нижнесалдинского металлургического завода, однако конфликт с представителями ОПС «Уралмаш» привел к потере собственности, а затем и к уголовному преследованию.