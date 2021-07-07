Банк в очередной раз требует вернуть от предпринимателя льготный кредит

«Нам ответили, что сами толком ничего не знают». Бизнесмен взял льготный кредит по государственной программе, но из-за бюрократических неточностей банка теперь должен все вернуть.

В редакцию DK.RU обратился предприниматель Андрей Лодкин, основатель компании FoodFace, которая занимается производством посуды и упаковки из картона. Бизнесмен рассказывает, что его предприятие столкнулось с экономическими проблемами в пандемию, т. к. постоянные заказчики посуды — кафе и рестораны — закрылись. В июне 2020 г. FoodFace обратился в Сбербанк за получением льготного кредита по программе поддержки численности работников. По условиям программы весь долг по кредиту, включая проценты, спишут полностью, если по состоянию на март 2021 года число работников составит не менее 90% от штата на июнь прошлого года. При этом на конец каждого отчетного месяца число работников не должно опускаться ниже 80% от указанного штата. Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, кредит спишут наполовину.

Для получения кредита нас попросили оформить заявку. Когда мы начали спрашивать сотрудников об условиях кредита, как он высчитывается и по каким данным, нам ответили, что они сами толком ничего не знают. Попросили ввести сумму в 1 млн руб. и заверили, что в дальнейшем сумма будет пересмотрена, согласно формуле, указанной в правовых актах. Сделали все, как нам посоветовал менеджер банка. Кредит одобрили, но не пересчитали — в договоре был указан 1 млн, — вспоминает г-н Лодкин.

Предприниматель объяснил Сбербанку, что по формуле расчета суммы кредита им полагалось больше 3 млн руб., на что организация посоветовала отправить вторую заявку и пообещала разобраться в ситуации.

Вернувшись в офис, решили указать в заявке 2 млн, т. к. знали, что положено точно больше 3-х. Заявку опять одобрили без изменений, на сумму ровно 2 млн. Оба договора подписали. Насколько я понимаю, госпрограмма не подразумевает разделение на несколько договоров. Зачем в Сбербанке так сделали, мы не понимали. Почему обе суммы, которые никак не ложатся под формулу расчета, оставили без изменений, мы тоже не понимали. Нам ничего не пояснили.

Следующие 6 месяцев Андрею Лодкину требовалось сохранить не менее 80% численности штата, для того, чтобы кредит погасило государство, в соответствие с программой. В понимании бизнесмена эти условия полностью были соблюдены.

По первому кредиту банк выдал обещанные 1 млн руб., а по второму только 650 тыс., вместо одобренных 2 млн. Далее от Сбербанка пришло уведомление по первому кредиту о том, что предприятие не сохранило численность на уровне «более 80%», хотя по второму кредиту, основанному на тех же условиях, таких уведомлений не было.

Требовали погашения кредита. С этим мы были не согласны, ведь у нас велся учет каждого сотрудника. Написали ряд писем в банк, с просьбой пояснить их позицию, однако пояснений так и не увидели. Запросы в налоговые органы также не дали результата. В январе пришлось обратиться в Арбитражный суд с требованием перевести кредитный договор в стадию наблюдения. В этот момент Сбербанк вспомнил про наш второй кредит и потребовал погасить задолженность на 650 тыс. руб. Первый суд мы проиграли. Сейчас подали апелляцию, которая будет рассмотрена до 14 июля.

Напомним, что мера направлена на то, чтобы сохранить численность работающих в пандемийных условиях. Если по истечении определенного срока число работников останется прежним, то и проценты, и тело кредита гасит государство. Если численность уменьшилась, бизнесмен обязан вернуть полную стоимость кредита с процентами в три платежа.

DK.RU уже рассказывал о похожей ситуации с предпринимателем Андреем Семеновым. В декабре 2020 г. в постановлении, которое регулирует предоставление льготных кредитов государства появились правки. В результате бизнес Андрея Семенова оказался под угрозой.

Мой бизнес только что уничтожило государство. Мне дали льготный кредит. Условием было — сохранить 80% численности по состоянию на 1 июня. Так было написано в постановлении правительства РФ. Так написано в договоре со Сбербанком. Я сохранил 100% и собирался наращивать. Но 3 декабря они решили, что сохранять надо было по состоянию на май, — написал предприниматель в Facebook.

В Сбербанке не ответили на запрос DK.RU о требовании вернуть льготный кредит, выданный предприятию г-на Семенова.

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