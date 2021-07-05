Банку важна честь мундира, а клиент безразличен — Роман Речкин о деле Андрея Семенова

Арбитражный суд отказал владельцу кафе «Подсолнухи» в иске к Сберу. Бизнесмен пытался оспорить требование организации о досрочном гашении кредита, полученного в рамках «пандемийной» господдержки.

5 июля владелец екатеринбургского кафе «Подсолнухи» Андрей Семенов опубликовал пост о проигрыше в суде на своей странице в Facebook:

— Суд со Сбером проиграли. Напомню фабулу дела: в рамках господдержки я получил кредит от государства. Условие по договору: сохраняешь численность на 1 июня, кредит прощают. Я численность сохранил и даже увеличил, но кредит все равно требуют назад. И плюс немаленькие проценты, само собой. Потому что в их базе данных, к которой у меня нет и не было доступа, численность на 1 июня это численность на 1 апреля.

Но они об этом не говорили никому. Ни когда я обратился за поддержкой с указанием реальной численности, ни когда три месяца подряд отчитывался по договору. Узнал тогда, когда уже было поздно. Абсурд. Но судебная практика идет в пользу государства. Валом. Зато везде продудели, как славно помогли. Есть ли тут право? Нет тут права.

Конечно, мы идем в апелляцию. Потому что я считаю это решение полностью и категорически неправосудным. И да, конечно, это было ожидаемо. Я давно не верю в Деда Мороза.

P.S. Самое забавное, что я не хотел обращаться за поддержкой. Сбер на нас вышел и убедил, что все будет честно

DK.RU попросил Романа Речкина, старшего партнера юридической фирмы INTELLECT, представляющей интересы Андрея Семенова в суде pro bono (на общественных началах), прокомментировать ситуацию:

— Это не финал истории. Сейчас у нас на руках только результативная часть: «в иске отказать». Мотивированного решения — обоснования, почему суд пришел к такому выводу — еще нет. У суда есть пять рабочих дней на его подготовку. После получения этого документа мы сможем начать процедуру обжалования.

Скорее всего суд в целом подошел к делу формально. Кстати, возникла интересная ситуация: судья, рассматривавшая дело, взяла самоотвод. И его передали другой судье, которая и огласила решение.

Наша ситуация достаточно специфическая, поскольку связана с постановлением правительства, регулирующим порядок ковидной поддержки предпринимателей, и нормативными актами, в которых эта мера поддержки описывается.

С точки зрения юридической техники и здравого смысла эти документы написаны отвратительно. Поэтому возникают вопросы, и в настоящий момент рассматривается масса споров, связанных с толкованием этого постановления. Одни касаются размера кредита, другие, как в нашем случае, оснований для требования досрочного возврата средств.

Случай с «Подсолнухами» абсурдный. На 1 июня 2020 г. у Андрея Семенова в штате было шесть работников, в последующие месяцы не меньше. То есть, его компания объективно соответствовала требованиям госпрограммы. Однако выяснилось, что Сбер смотрит на численность сотрудников по состоянию на апрель. А в тот момент в «Подсолнухах» работало 11 человек. Причем, в заявке на заключение кредитного договора предприниматель указал: в штате шесть человек. То есть, к июню число людей сократилось почти вдвое.

Мы пытались указать Сберу на это несоответствие: если следовать предлагаемому вами толкованию, вы вообще не должны были выдавать кредит Андрею Семенову. Почему же вы его выдали? Ответа нет.

Предполагаю, что ни Сбер, ни суд не намерены вникать в смысл всей этой системы антиковидной поддержки предпринимателей. Позиция банка: есть формальная процедура, в соответствии с которой компания должна сохранить численность персонала. Вы не сохранили. Верните кредит.

Этот кейс отлично иллюстрирует готовность государства и государственных структур к последовательной поддержке бизнеса и созданию условий для его выживания. Все госорганы от участия в деле устранились. Региональный уполномоченный по правам предпринимателей посочувствовала на словах. На федеральном уровне Борис Титов говорит, что банки действуют правильно. Государство заняло позицию: это спор между предпринимателем и Сбербанком. Обычный спор по обычному кредитному договору. Хотя это не так.

Пока мы четко видим, что государству ситуация безразлична. Как безразлична она и Сбербанку. Ему принципиально важно только, что он прав и ничего не нарушил. Важна «честь мундира», а клиент безразличен.

Учитывая общественную значимость этого вопроса, думаю, есть шанс, что апелляционный суд к нам прислушается и воспримет наши аргументы.

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Ранее DK.RU подробно рассказывал о ситуации, в которую попал Андрей Семенов, когда воспользовался господдержкой. Его бизнес оказался под угрозой.

Мой бизнес только что уничтожило государство. Мне дали льготный кредит. Условием было — сохранить 80% численности по состоянию на 1 июня. Так было написано в постановлении правительства РФ. Так написано в договоре со Сбербанком. Я сохранил 100% и собирался наращивать. Но 3 декабря они решили, что сохранять надо было по состоянию на май. Они хотят миллион обратно равными долями за три месяца, начиная с 27 декабря. Для меня это смерть. Судиться у меня нет ни сил, ни денег, ни времени, ни нервов. Я все вложил в открытие кафе. Плюс мы завалены заказами перед НГ, буквально спать некогда, — написал предприниматель в соцсети.

Напомним, льготные кредиты для бизнеса, пострадавшего от пандемии, в середине апреля предложил ввести президент Владимир Путин. Как писал DK.RU, мера направлена на то, чтобы сохранить численность работающих в нынешних условиях. Те, кто взял эти деньги, до декабря могли не платить ни тело кредита, ни проценты. В декабре банк проводит мониторинг бизнеса, и, если численность работников соответствует той, что была на 1 июня 2020 г., предприятие и дальше ничего не платит, ждет окончательного мониторинга в марте 2021-го. Если и к тому времени число работников останется прежним, то и проценты, и тело кредита гасит государство. Если численность уменьшилась, бизнесмен обязан вернуть полную стоимость кредита с процентами в три платеж.

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