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Журнал Nature назвал «Спутник V» эффективной. Что мешает вакцине получить одобрение ВОЗ?

Журнал Nature назвал «Спутник V» эффективной. Что мешает вакцине получить одобрение ВОЗ?
Автор фото: Frauke Riether . Иллюстрация: Pixabay.com

Авторитетное издание считает российскую вакцину от коронавируса безопасной и эффективной — об этом свидетельствуют данные клинических испытаний. Но в Европе действует сильное лобби вакцины Pfizer.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Данные об использовании вакцины против коронавируса «Спутник V» в России и многих других странах показывают ее безопасность и эффективность, пишет журнал Nature. Однако остаются вопросы о качестве эпидемиологического надзора за возможными редкими побочными эффектами. 

Сейчас вакцина «Спутник V» одобрена в 67 странах, в том числе Бразилии, Венгрии, Индии и на Филиппинах. Однако она все еще не получили разрешения на экстренное применение от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Именно одобрение ВОЗ имеет решающее значение для более широкого распространения вакцины.

Опасения по поводу мониторинга побочных эффектов могут быть причиной того, что ВОЗ и ЕМА еще не выдали разрешение на использование «Спутник V». Сейчас ВОЗ проводит проверки российских предприятий, производящих вакцины, и один объект из девяти вызвал озабоченность Всемирной организации здравоохранения. 

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Получить разрешение на использование «Спутнику V» мешает также сильное лобби Pfizer в ЕМА, считает исследователь биотехнологий в институте Сколково Дмитрий Кулиш (не участвует в разработке вакцины). В ЕМА на это возражают, что ко всем вакцинам применяются одни и те же стандарты. 

Как показала третья фаза исследования россиян, вакцинированных «Спутником», даже одна доза вакцины на 73,6% эффективна для профилактики заболеваний средней и тяжелой степени тяжести. А исследование Министерства здравоохранения Буэнос-Айреса в Аргентине, в котором приняли участие 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных человека в возрасте 60-79 лет, показало, что разовая доза Sputnik Light снизила симптоматические инфекции на 78,6%, госпитализацию на 87,6% и смертность на 84,7%.

Несмотря на это, согласно июльскому опросу «Левада центра» (принудительно признан иноагентом), 54 % россиян не готовы поставить прививку от коронавируса — в апреле таких было 62%. 25% готовы поставить прививку, 19% респондентов уже сделали это.

Автор: Андрей Пермяков
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